Stefania Orlando, confessioni: “Potrei avere un figlio in modo naturale”

Stefania Orlando a Vieni da Me con Simone Gianlorenzi: “Potrei avere un figlio in maniera naturale”. La voglia di maternità e il rapporto con il marito

Stefania Orlando (52 anni) e il marito Simone Gianlorenzi (42) sono stati ospiti a Vieni da Me, programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Nel salotto televisivo hanno raccontato il loro matrimonio, celebrato la scorsa estate, raccontando il loro rapporto. Un rapporto solido e pieno d’amore, tanto che la conduttrice, ex di Andrea Roncato, ha dichiarato: “Il mio vero amore è lui, è Simone. L’amore vero viene una volta sola e quando lo incontri lo capisci”. Spazio poi alla voglia di maternità di Stefania che dopo aver conosciuto Gianlorenzi ha cambiato idea sui figli. Se infatti in passato ha affermato di non aver l’istinto materno, oggi la pensa in modo assai diverso e un bebè potrebbe arrivare.

Simone e Stefania parlano della possibilità di avere un figlio: confidenze a Vieni da Me

“Negli anni ho detto più volte di non aver l’istinto materno. Al matrimonio, però, mentre mia nipote Greta portava le nostre fedi, ho provato una strana sensazione. E li è scattato qualcosa”, racconta Stefania a proposito della maternità. Dunque? “Sono una donna che volendo potrei ancora avere figli in modo naturale […] potrebbe essere una cosa bella, non è mai troppo tardi”, ha aggiunto la conduttrice. Le ha fatto eco Simone che è stato ‘cauto’ sull’eventualità (ma non troppo): “Non lo cerchiamo ma non lo evitiamo”.

Simone Gianlorenzi, professione musicista: il musical con Anastasia

Durante la chiacchierata si è parlato anche della vita di Simone, che è un affermato musicista. Un lavoro che a volte lo tiene lontano dalla Orlando. “Ora va via”, dice Stefania raccontando che il marito a breve partirà per prendere parte a un musical in Olanda con Anastacia. In studio il pubblico si lascia andare a reazioni entusiaste dopo aver ascoltato la notizia. Un po’ meno entusiasta la Orlando, che spassosamente ha messo in guardia il compagno.