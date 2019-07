Stefania Orlando si è sposata con Simone Gianlorenzi: il matrimonio

Stefania Orlando si è sposata dopo 11 anni di amore con il fidanzato Simone Gianlorenzi: al matrimonio assente Andrea Roncato, ex marito della conduttrice

Stefania Orlando (52 anni), poche ora fa, ha detto sì ed è diventata la moglie di Simone Gianlorenzi (41). A riportare la notizia è stato Blogo.it. La coppia condivide una love story da molto tempo, più precisamente da 11 anni. La cerimonia si è svolta su una spiaggia nella provincia di Roma. Alle nozze hanno partecipato diversi volti noti come Rita Dalla Chiesa, Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrino, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo, Matilde Brandi. Chi invece non ha preso parte alla festa, come già annunciato in precedenza, è stato Andrea Roncato, ex marito della Orlando

L’assenza di Andrea Roncato: Stefania Orlando spiega perché alla cerimonia non c’è stato l’ex marito

“Fino a qualche tempo fa eravamo molto amici. Poi, da quando nella sua vita è arrivata Nicole (Nicolle Moscariello, la seconda moglie di Roncato, ndb), mi ha allontanata“, spiegava Stefania a Caterina Balivo durante un’ospitata a Vieni da me. “Ha scelto di tenermi fuori dalla sua vita e rispetto la sua volontà – ha aggiunto la Orlando -. L’ho invitato alla mia festa dei 50 anni ma non si è presentato. Mentre lui non mi ha invitato né al suo compleanno, né al matrimonio. E io, nel mio giorno più bello, vorrò solo gente che mi vuole bene“.

Simone e la Orlando: la proposta di nozze inaspettata

Stefania e il musicista Simone sono pronti a godersi la vita da marito e moglie. A proposito: dove li porterà il viaggio di nozze? “Andremo nei nostri soliti posti, tra Puglia e Calabria, anche perché abbiamo una cagnolina di 15 anni e non vogliamo farla stancare con un viaggio più lungo”, ha dichiarato la Orlando in una recente intervista rilasciata al Messaggero. Sempre al quotidiano romano la conduttrice ha rivelato che la proposta di convolare a nozze è giunta inaspettatamente da Simone: “‘Perché non ci sposiamo? Altrimenti un giorno magari torno e non ti trovo’. Lo ha detto tra il serio e il faceto. Ma io l’ho preso seriamente […] non ho mai pensato di risposarmi, non era un mio desiderio profondo, però quando me l’ha chiesto ho detto subito di sì”.