Stefania Orlando su Beatrice Luzzi: “Opinionista? Non le riesce”

Una settimana fa Stefania Orlando è stata eliminata dal gioco del Grande Fratello, finendo nel mirino di Beatrice Luzzi, opinionista del programma che nel corso delle ultime puntate sta tirando fuori un lato molto insolito che sta lasciando il conduttore Signorini interdetto. Dopo un botta e risposta tra le due, l’ex concorrente ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi ed ha parlato senza filtri della situazione e in particolare dell’attrice di Vivere.

Intervista esclusiva su Chi di Stefania Orlando

Stefania Orlando ha partecipato per la seconda volta al Grande Fratello, la prima tra il 2020 e il 2021 e la seconda quest’anno. La sua entrata, però, ha scatenato alcune polemiche in quanto molti telespettatori non hanno visto di buon occhio la sua seconda partecipazione.

E proprio a Chi ha spiegato che il suo percorso nel reality è iniziato per caso dopo che a Pomeriggio Cinque ha parlato del rapporto tra Lorenzo e Shaila, per poi difendere l’ex velina dall’opinionista Beatrice Luzzi. Quindi, ha affermato che anche prima di entrare nella casa dalla porta rossa non ha perso occasione di parlare dell’opinionista.

Il commento su Beatrice Luzzi

Stefania Orlando ha poi continuato a parlare di Beatrice Luzzi, spiegando che tra loro vi è una netta differenza: “Io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere”. Inoltre, secondo lei l’attrice non è in grado di fare l’opinionista visto che durante il confronto diretto non ha saputo argomentare il suo pensiero ma ha assecondato l’opinione del pubblico, facendo emergere i sentimenti. “Credo che più che fare l’opinionista ci stia provando”.

Beatrice Luzzi bocciata

Essere una concorrente e fare l’opinionista è ben diverso e questo Beatrice Luzzi lo sa bene visto che dall’altra parte dello studio cerca in tutti modi di emergere, schierandosi troppo e mettendo a disagio alcuni gieffini e soprattutto il padrone di casa Alfonso Signorini. Il conduttore, tuttavia, glielo ha ripetuto più volte ma a quanto pare l’attrice di Vivere non ne vuole sapere e continua a portare avanti il suo modo di fare considerato spesso eccessivo e fuori luogo. Dunque, tra il presentatore e l’opinionista vi è un po’ di attrito e la situazione sembra essere degenerata quando la Luzzi ha iniziato a spoilerare alcuni commenti esterni al programma relativi ad uno degli ultimi post di Stefania Orlando.

Insomma, a quanto pare Beatrice Luzzi nelle vesti di opinionista sta mandando su tutte le furie Alfonso Signorini che, almeno per il momento, sembra dover trovare una sostituta per la prossima edizione. Che sia proprio Stefania Orlando? Alcuni fans dell’ex gieffina se lo augurano e fanno il tifo per lei che ancora una volta ha saputo uscire dalla casa più spiata d’Italia con classe, eleganza e rispetto nei confronti degli altri e della trasmissione, senza mai cadere nel ridicolo.