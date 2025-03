Signorini e Beatrice Luzzi, lite furiosa: “Panico durante la pubblicità”

Ci sarebbe stato un litigio furibondo nel dietro le quinte dello studio del Grande Fratello durante la puntata di lunedì 17 marzo in onda su Canale 5. Protagonisti dell’alterco sarebbero il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Beatrice Luzzi. Il clima si sarebbe fatto pesantissimo nel corso di una pausa pubblicitaria. Fonti che sostengono di essere state presenti in studio in qualità di pubblico durante la diretta del reality hanno contattato gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, raccontando che Signorini sarebbe andato su tutte le furie dopo che l’attrice, facendo uno strappo al regolamento, ha rivelato un’informazione esterna a Shaila Gatta.

Nel programma a un certo punto si è discusso del post social di Stefania Orlando contro Shaila Gatta e delle critiche dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri mosse per l’atteggiamento dell’ex velina nei confronti di Lorenzo Spolverato; atteggiamento ritenuto poco trasparente. Sulla vicenda ha detto la sua la Luzzi che ha preso posizione favorevole verso Shaila, rivelandole che sotto al sopracitato post della Orlando sono piovuti tanti commenti negativi.

In particolare l’opinionista ha voluto sottolineare che quando la Gatta ha scelto di troncare con Spolverato, Stefania l’ha molto incoraggiata e che qualsiasi donna dovrebbe lasciare il proprio uomo innanzi a simili atteggiamenti. “Shaila, sappi che sotto questo post di Stefania ci sono decine e decine di commenti negativi, quindi stai tranquilla”, ha concluso la Luzzi.

Signorini non ha preso affatto bene il finale dell’intervento dell’attrice e infatti l’ha richiamata in diretta: “Beatrice, noi abbiamo letto il post di Stefania come ex concorrente. Tu nelle vesti di opinionista non puoi rivelare questi commenti dall’esterno, per regolamento non si può fare. Hai fatto una cosa non corretta”. L’opinionista non ha fatto mea culpa e anzi si è giustificata affermando di aver fatto la scelta giusta “Era importante che Shaila lo sapesse, lo trovo scorretto (il post di Stefania Orlando, ndr)”. Fino a qui è stato raccontato ciò che hanno visto tutti i telespettatori sintonizzati sul Grande Fratello. E poi? Poi ci sarebbe stata una arrabbiatura non da poco da parte del conduttore.

“Sono tra il pubblico del GF, Alfonso nero contro l’opinionista è uscito fuori dallo studio inveendo contro di lei. Siamo rimasti scioccati. Cioè anche meno dai”. Così una gola profonda che si è messa in contatto con il gossipparo Amedeo Venza che ha provveduto a rilanciare la testimonianza sul suo profilo Instagram. Il medesimo scenario è stato descritto da un’altra persona presente tra il pubblico, la quale ha fatto arrivare la sua versione della faccenda a Deianira Marzano. Anche quest’ultima ha divulgato la narrazione della sua fonte attraverso i suoi account social.

“Deia – ha scritto la fonte – ti devo dire una cosa assurda! Ero nel pubblico stasera al GF e durante la pubblicità sono andata in bagno… Beh, ti giuro che ho sentito Alfonso fare il panico contro Beatrice! Le ha parlato malissimo, era super alterato, sembrava proprio inca**ato nero! Gli autori cercavano di calmarlo ma l’aria era pesantissima! Ovviamente in puntata non si è visto nulla, ma è successo davvero!”.