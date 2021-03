Stefania Orlando si commuove a Verissimo: “È stato un grande dolore”

Ospite a Verissimo Stefania Orlando si è commossa. Nel corso della puntata di sabato 6 marzo 2021 ha parlato dell’affetto mai scomparso per l’amica Alessandra, morta di cancro, mentre era ancora giovane. La concorrente della quinta edizione Vip del Grande Fratello si è emozionata e per qualche secondo si è bloccata chiedendo scusa a Silvia Toffanin. Sull’amica, Stefania ha confessato che averla avuta nella sua vita è stato molto importante e di aver vissuto quest’amicizia in modo assoluto, non hanno mai avuto bisogno di avere altre amiche perché il legame era così forte che si bastavano a vicenda:

“Nel momento in cui è venuta a mancata è stato un grande dolore. Ha lasciato un vuoto enorme”

Una volta terminata l’avventura nel reality show più spiato dagli italiani, Stefania si sta riappropriando della sua vita ma è ancora difficile dopo cinque mesi di reclusione nella Casa di Cinecittà. La showgirl ha dichiarato di non avere rimpianti perché gli sbagli che ha fatto crede che tornando indietro li farebbe tutti:

“Mi hanno portato ad essere la donna che sono oggi, mi sento una donna risolta, completa, serena e credo che si diventi così per il risultato che abbiamo costruito anche sbagliando”

A Live-Non è la d’Urso Andrea Roncato aveva dichiarato che sarebbe stata Stefania Orlando a lasciarlo per un altro uomo. L’attore e lo storico volto del lotto di Rai 2 sono stati sposati per due anni. Queste dichiarazioni hanno ferito l’ex gieffina. La Orlando a spiegato alla Toffanin che la fine di un matrimonio si vive sempre come un fallimento però alla luce dei fatti ha ritrovato la sua felicità accanto a una nuova persona da tredici anni.

Stefania Orlando replica ad Andrea Roncato: la verità sulla fine del matrimonio a Verissimo

Proprio a Verissimo Stefania Orlando ha ammesso che Andrea Roncato abbia raccontato la verità. Materialmente è stata lei a prendere la decisione di andare via e poi ha incontrato il suo attuale compagno. C’erano dei problemi, alcuni non li conosceva. Vedeva solo un marito assente, un rapporto che non aveva i presupposti per andare avanti.

Successivamente ha incontrato l’amore della sua vita ma la Orlando a Verissimo, che ha ricevuto una sorpresa da Tommaso Zorzi, ha confermato che non è stata causa della fine dell’amore con Roncato.