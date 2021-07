Stefania Orlando, Roncato tuona: “In 20 anni ha venduto materassi”

Sembravano aver seppellito l’ascia di guerra durante un chiarimento avvenuto a Live-Non è la d’Urso all’inizio dell’anno e, invece, è guerra tra Andrea Roncato e Stefania Orlando. In una intervista concessa al settimanale Nuovo, l’attore è tornato a parlare della sua ex moglie con parole dure e offensive. Nel dettaglio, ha ritenuto sbagliato prendersi le colpe della fine della loro storia d’amore e del loro matrimonio. I due sono stati sposati dal 1997 al 1999; dopo la fine della loro unione, nonostante il divorzio, hanno continuato a frequentarsi ma non sono mai mancate frecciatine.

Come scritto nella rivista, ha ribadito la sua versione dei fatti sostenendo che Stefania Orlando “se n’è andata di casa perchè si era innamorata di un altro uomo”. Inoltre gradirebbe che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non venisse più etichettata come la sua ex moglie ma definita come la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo compagno. Poi l’ennesima frecciatina:

“C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”

In realtà non è proprio così: in vent’anni sono stati variegate le esperienze televisive fatte da Stefania Orlando, oltre che a prestare il suo volto alle televendite di materassi. Ha condotto, tra le tante cose, I Fatti Vostri, Telethon, Il lotto alle otto, Girofestival, Uno di Noi, Piazza Grande, Cantagiro, Buon Pomeriggio. Da quando è uscita dal Grande Fratello Vip ha dimostrato di essere anche una valida opinionista.

A La Vita in Diretta Matano l’ha chiamata come opinionista ricorrente; a Dritto e Rovescio ha zittito gli omofobi con un discorso perfetto in merito al Ddl Zan. Da settembre 2021, invece, diventerà una delle concorrenti di Tale e Quale Show.

Stefania Orlando in tv: Tale e Quale Show e La Vita in Diretta da settembre 2021

Reduce dal successo del GF Vip, Stefania Orlando è diventata volto de La Vita in Diretta negli ultimi mesi della scorsa stagione. Non è escluso, anzi è molto probabile, che Alberto Matano la richiami con l’inizio della nuova edizione del contenitore pomeridiano di Rai1. Oltre a ricoprire il ruolo da inviata, Stefania Orlando sarà nel cast di Tale e Quale Show 2021 in cui si farà conoscere al grande pubblico per le sue doti canori. Di recente si è esposta sulla lite Oppini-Zorzi.