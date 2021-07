Lite Zorzi-Oppini: le parole di Stefania Orlando

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando, ha fatto una battuta la sua sulla presunta lite tra i suoi due ex coinquilini, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Subito dopo però la showgirl ha deciso di fare chiarezza affidando le sue parole al suo account ufficiale Instagram.

Da settimane ormai le malelingue del gossip segnalano con sempre maggiore insistenza di una lite (o presunta tale) che sarebbe avvenuta tra il vincitore dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ed il figlio di Alba Parietti.

I protagonisti della vicenda hanno cercato di gettare acqua sul fuoco, smontando così il gossip. Entrambi avevano lasciato intendere di essere ancora amici. Ma proprio nelle ultime ore, gli utenti social più attenti hanno notato un dettaglio che non è certo passato inosservato.

Tommaso, infatti, avrebbe tolto il follow su Instagram a Francesco Oppini. Un gesto, quello dell’influencer, che ha riacceso il gossip ed alimentato ancora una volte le dicerie sull’allontanamento tra i due. Sulla questione a dire la sua è stata anche Stefania Orlando.

“Comunque anch’io ho voglia di unfolloware qualcuno” ha scritto la showgirl su Twitter. Poco dopo però la stessa è intervenuta con un video per chiarire il senso delle sue parole. L’ex gieffina infatti non desidera essere messa in mezzo in una situazione di cui non è minimamente protagonista.

Gli utenti social hanno fatto presto, infatti, a tirare Stefania nella questione tra Oppini e Zorzi. Mentre Stefania si defila da una situazione alquanto delicata, sono in tanti a domandarsi quali possono essere stati i motivi dell’allontanamento di Zorzi e Oppini?

Il figlio della Parietti e l’ex protagonista di #Riccanza sono riusciti a creare una bella e solida amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Anche dopo la fine del reality i due si sono visti insieme, in armonia. Oppini qualche settimana fa ha tenuto a precisare che con Zorzi non c’è alcun problema.

Al momento l’opinionista dell’Isola dei Famosi sembra però non voler più seguire – almeno sui social – il suo ex coinquilino. In aggiunto, al momento non sembra sia stata fatta chiarezza o smentita da parte di Zorzi circa un presunto deterioramento dei rapporti con Oppini.