Stefania Orlando parla dell’ex: battuta da dimenticare della Toffanin

Stefania Orlando è sbarcata a Verissimo nella puntata in onda sabato 24 febbraio. La conduttrice romana ha raccontato a Silvia Toffanin che, dopo mesi di silenzio tombale con l‘ex marito Simone Gianlorenzi, di recente ha ristabilito i contatti. Inoltre ha commentato la recente indiscrezione che ha sussurrato che avesse iniziato una relazione con l’imprenditore 49enne Marco Zechini. In tutto ciò la padrona di casa del rotocalco di Canale Cinque si è lasciata andare ad una battuta dimenticabile.

“Dopo mesi di silenzio con Simone, ci siamo sentiti. Gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto. Sono felice che si sia ricreato un rapporto dal punto di vista umano. Quando c’è stato un amore così vero e importante, un rapporto non può dissolversi. Non dico che dobbiamo essere per forza amici, però non si può perdere tutto”. Così l’ex volto de I Fatti Vostri a proposito dello scambio di messaggi avuto di recente con Gianlorenzi.

A questo punto Silvia Toffanin ha voluto fare una battuta. Peccato che sia malriuscita. E infatti si è capito che la Orlando, seppur non ha fatto alcun gesto eclatante, non ha ben compreso il senso di quanto detto dalla collega. “Il secondo matrimonio era, ma non c’è due senza tre”, ha scandito la Toffanin, lasciando perplessa Stefania che non è nemmeno fidanzata ufficialmente. Insomma, un’uscita un po’ priva di senso.

“Diamoci un po’ di tregua ragazzi, Silvia ma veramente…”, ha commentato la Orlando. “Era una battuta…”, si è affrettata a ribattere la conduttrice. Viene da dire: ‘Sì, buongiorno, certo che era una battuta, ma non si è ben afferrato il motivo”.

Poco dopo la Toffanin ha fatto riferimento allo spiffero lanciato di recente da Chi Magazine, quello in cui si è parlato di una presunta liaison tra Stefania e il poc’anzi citato imprenditore Zechini. Davvero è nato un nuovo amore? Insomma, c’è un lui? “Se c’è qualcuno? Roma è sempre piena di paparazzi e vogliono sempre appiopparti situazioni… Io comunque ce l’ho l’uomo della mia vita, è mio padre”, la risposta furba della Orlando che non ha smentito categoricamente, preferendo sviare.