Stefania Orlando parla del divorzio: reazione fulminea dell’ex marito

È passato più di un anno da quando Stefania Orlando ha annunciato il divorzio dall’ex marito, Simone Gianlorenzi. Dopo ben 15 anni d’amore, i due ex coniugi hanno deciso di prendere strade separate. La loro è stata una separazione amichevole ed entrambi hanno sempre ribadito il profondo affetto e stima reciproci. Tuttavia, le ultime dichiarazioni del chitarrista getterebbero una luce inedita dietro il loro rapporto. Ma, procediamo con ordine. Mercoledì, 3 gennaio, l’Orlando è stata ospite del programma di Monica Setta, “Storie di donne al bivio”.

Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha parlato di tutto: dalla fine del matrimonio e la morte della sua cagnolina, al suo nuovo compagno, fino ad una finale riflessione sulla sua carriera. Riflettendo sulla sua separazione, Stefania ha raccontato di aver sofferto molto, dato che non si aspettava la fine di un amore così forte e duraturo. “Gli amori possono finire, si possono trasformare. Magari succede prima ad una persona, poi all’altra. Non succede insieme, ma può succedere”, ha poi aggiunto. Tuttavia, l’ex vippona ha spiegato quanto sia necessario reagire di fronte anche alle sofferenze che si possono presentare nella vita, non precludendosi altre possibilità.

A tal proposito, è stato inevitabile per la Setta menzionare la nuova storia d’amore di Stefania. Da pochi mesi, al fianco dell’opinionista c’è Marco Zecchini, imprenditore e consulente finanziario. Non si sa molto dell’uomo, se non il fatto che è già padre di 3 figli e con un matrimonio alle spalle. Incalzata da Monica, Stefania non è voluta scendere molto nei dettagli della sua nuova relazione. Ma, ha confermato di essere molto felice di aver trovato una persona con i suoi stessi valori, come l’onestà, la sensibilità e l’ironia.

Insomma, un’intervista apparentemente tranquilla, che però, l’ex marito di Stefania non avrebbe particolarmente gradito. Poche ore fa, Simone Gianlorenzi ha condiviso una storia abbastanza ambigua sul suo profilo Instagram: “Prima di giudicare, farsi un’idea e prendere una posizione andrebbero ascoltate entrambe le campane, non solo quella che suona più forte”. Sebbene il chitarrista non abbia fatto nessun nome, dalle sue parole sembrerebbe riferirsi proprio all’ex moglie. In modo particolare, la “campana più forte” potrebbe essere proprio l’Orlando, data la sua maggiore visibilità rispetto a lui.

Inoltre, il tempismo della storia renderebbe il tutto ancora più sospetto. Dopo mesi di silenzio, queste dichiarazioni sono arrivate poco dopo l’intervista dell’ex vippona, dove è tornata a parlare, per l’appunto, della loro separazione. Non è chiaro cosa abbia infastidito Gianlorenzi, ma certo è che sembrerebbe desideroso di raccontare la sua versione dei fatti. Ad ogni modo, è necessario specificare che si tratta solamente di supposizioni e il post di Simone potrebbe riferirsi ad tutt’altro argomento e non al divorzio dall’ex moglie.