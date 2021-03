Stefania Orlando a ruota libera. Intervistata da Super Guida Tv, la conduttrice romana ha fatto il punto della sua situazione privata e professionale, a distanza di qualche settimana dalla conclusione del Grande Fratello Vip 5 di cui è stata protagonista assoluta. Un’esperienza “totalizzante” e “imprevedibile”, spiega la Orlando che ribadisce una volta di più che con il senno di poi entrerebbe altre “mille volte” nella Casa più spiata d’Italia, nonostante il percorso al suo interno non è affatto semplice, soprattutto per chi vi sosta parecchi mesi. Le difficoltà ci sono sia dal punto di vista “fisico” sia da quello “psicologico”, aggiunge, sottolineando che a lungo andare la mancanza di contatti con la realtà esterna e quelli con i propri cari pesano. A proposito di affetti stretti. Di recente si è mormorato di una presunta crisi con Simone Gianlorenzi…

Qualche voce sui social e qualche spiffero gossipparo hanno insinuato che Stefania e il marito stessero attraversando un periodo non proprio roseo. Gianlorenzi, nei giorni scorsi, ha provveduto a smentire il sussurro. Ora è la Orlando a fare chiarezza, facendo eco alla sua dolce metà. “Non c’è nessuna crisi e in questo momento è qui accanto a me – ha raccontato -. Ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto. Per una serie di situazioni ho deciso di allontanarmi un po’ dai social anche perché dopo che sono uscita dalla casa sono stata molto presente. Mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza.

Dunque nessuna ombra né alcuna nuvola plumbea sul matrimonio con il musicista. Si ritorna al capitolo Grande Fratello Vip. Quando si parla di Dayane Mello, Stefania preferisce andare oltre dicendo che ormai è trascorso quasi un mese dalla conclusione del reality e discuterne di nuovo le “sembra anacronistico”. Parla invece piacevolmente di Tommaso Zorzi, con il quale ha legato molto nello show. E pensare che quando è iniziato il programma non è che la conduttrice stravedesse per l’influencer milanese.

Stefania spiega che non conosceva Zorzi prima del GF Vip e che si era fatta un’idea di lui soltanto avendolo visto in “qualche video che aveva postato”. “Non l’avevo trovato particolarmente simpatico – dichiara -. Poi è scattato un colpo di fulmine tanto che abbiamo dormito insieme dal primo giorno. Ci siamo capiti e tra alti e bassi il nostro rapporto è andato avanti. Dalle incomprensioni possono nascere dei chiarimenti che sono indispensabili”.

Spazio poi a Maria Teresa Ruta. La Orlando e Tommaso hanno legato molto con la giornalista nella Casa. Qualcosa poi si è rotto. La fiducia nei confronti dell’ex moglie di Amedeo Goria è vacillata dopo il caso Francesco Baccini. Che rapporti ci sono oggi con la Ruta? “Io con Maria Teresa non devo chiarire nulla. Ci siamo incrociate dietro le quinte di Domenica Live”, ha chiosato Stefania. Il caso è chiuso