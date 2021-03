Stefania Orlando in crisi col marito? Simone interviene: la verità

Stefania Orlando e il marito Simone sono in crisi? Da qualche ora si è diffuso sui social il timore che qualcosa tra loro sia cambiato. C’è chi ha pensato che la terza classificata del Grande Fratello Vip 5 abbia lasciato la loro casa e chi parla di un litigio. I sospetti si sono concentrati su Twitter, seppure non si conosca bene da dove siano partiti. Secondo qualcuno sarebbe il silenzio sui social di Stefania ad aver scatenato il chiacchiericcio sul suo matrimonio, ma nulla è come sembra.

In effetti la Orlando non si fa sentire su Instagram e Twitter da quasi un giorno, ma il motivo potrebbe essere un altro. Simone Gianlorenzi ha deciso di intervenire e mettere a tacere queste voci infondate. Soprattutto ha deciso di parlare per tranquillizzare i tantissimi fan che li supportano e li seguono dai primi mesi del GF Vip. Stefania ha conquistato l’affetto del pubblico stando nella Casa, ma nel frattempo Simone è entrato nei cuori dei fan stando vicino a loro su Twitter. Ed è proprio sul social dei cinguettii che Simone ha smentito la crisi con Stefania Orlando. Queste le sue parole:

“Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato. Stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate!”

Insomma, non c’è nessuna crisi tra Stefania Orlando e Simone. Non c’è stato nessun litigio né tantomeno lei ha lasciato la loro casa. Si è trattato di un malinteso, d’altronde si sa come va con queste cose: basta davvero poco a scatenare i gossip. Soprattutto quando i fan sono abituati a ricevere notizie durante la giornata e sono abituati a vedere marito e moglie spesso insieme.

Se Stefania è assente dai social da ore magari potrebbe aver deciso di prendersi una pausa. Un giorno di detox dai social network, insomma, come ha fatto anche l’amico Tommaso Zorzi. Ogni tanto fa bene a chi è molto attivo da social staccare e godersi la famiglia, gli affetti o semplicemente una giornata senza stare attaccati al telefono. Che i fan stiano tranquilli, Simone ha chiarito tutto: stanno insieme, non hanno litigano e va tutto bene.