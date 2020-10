Stefania Orlando, la moglie dell’ex Roncato nega dissapori: “Tifo per te”

La moglie di Andrea Roncato manda un messaggio a Stefania Orlando, attualmente concorrente al Grande Fratello Vip. Sul settimanale Nuovo, Nicole risponde a una dichiarazione che la gieffina avrebbe fatto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Si apre così un botta e risposta a distanza, ma da parte della signora Roncato non sembra esserci alcun rancore, anzi. Stefania avrebbe dichiarato che la donna prova gelosia nei suoi confronti, per il rapporto che ha con Andrea. Per Nicole è come se la Orlando, con queste parole, sostenesse che è stata lei la causa del loro allontanamento. L’attuale moglie di Roncato ci tiene a negare la cosa. In particolare, alla rivista racconta che non potrebbe essere gelosa di Stefania, che da ormai 21 anni non è più spostata con Andrea. È convinta che i loro rapporti non si siano raffreddati a causa sua. Detto ciò, le fa un augurio per questa nuova esperienza che sta vivendo nel reality condotto da Alfonso Signorini. Con fermezza, Nicole augura alla Orlando di vincere il programma e di essere felice.

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip: la moglie di Andrea Roncato nega i dissapori e decide di farle un augurio

“Le auguro con affetto di vincere il GF Vip e di essere felice”, dichiara sul settimanale Nicole, l’attuale moglie di Roncato. Non solo, la donna è pronta ad avere un confronto in privato con Stefania: “Se mi chiamerà, una volta uscita dalla Casa, non ho alcun problema a risponderle e a vederla”. Sono belle le parole che Nicole spende nei confronti della Orlando, tanto che dimostra di essere disposta a incontrarla per parlarle. Il rapporto tra Stefania e l’ex marito Andrea non è dei migliori attualmente. I due si sono sposati nel 1997 e si sono lasciati nel 1999. Oggi sono entrambi felici con altre persone: mentre lui ha ritrovato l’amore con Nicole – sono convolati a nozze nel 2017 -, Stefania è legata a Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato: lui non la seguirà in tv

In un’intervista sul settimanale Mio, Roncato ha fatto esplicitamente sapere di non essere disposto ad avere alcun incontro chiarificatore in diretta con la Orlando. L’attore ha fatto presente che da ben 21 anni lui non c’entra più niente nella vita di Stefania. Non solo, Andrea ha confessato che non seguirà in televisione l’esperienza della Orlando all’interno del reality.