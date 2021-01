Non solo Fabio Massimo visto qualche tempo fa al Grande Fratello Vip per una sorpresa. Stefania Orlando ha anche un altro fratello maggiore, Gianni, di cui non ha mai parlato nel reality show di Canale 5. L’uomo, che oggi ha 64 anni e vive e lavora a Parigi come artista di mosaici, ha svelato alcuni segreti della famiglia Orlando al settimanale Di Più, scrivendo pure una lettera alla sorella minore. Una lettera per ritrovarsi dopo che per tanti anni sono stati lontani per via di una storia famigliare assai travagliata e complessa.

Gianni è nato da una relazione giovanile della signora Annamaria, la madre di Stefania, e non ha mai conosciuto il padre biologico. Quando Annamaria si è risposata con il giurista Pietro Romano Orlando Gianni, che all’epoca aveva due anni, ha ricevuto il cognome del patrigno. Da questa unione sono poi nati Fabio Massimo e Stefania, che non hanno mai legato con il loro fratellastro.

All’età di sei anni Gianni è stato rinchiuso in collegio: una scelta che il diretto interessato non ha mai compreso fino in fondo. Queste le parole dell’uomo nella lettera pubblicata sul settimanale Di Più:

“Avevo 7 anni quando è nato Fabio Massimo e undici quando è nata Stefania. Stando in collegio sentivo che per me in casa non c’era più spazio. Mentre loro crescevano sereni con mamma e papà, io vivevo lontano e senza l’amore che desideravo”

Gianni Orlando ha poi conosciuto la donna della sua vita e per amore si è trasferito a Parigi. In Francia ha messo su famiglia: si è sposato e ha avuto due figli. Al matrimonio, celebrato nel 1985, erano presenti i genitori e Fabio Massimo ma non Stefania. Gianni ha confidato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Ogni tanto ho provato a chiamare la mamma e i fratelli ma dall’altra parte del filo sentivo solo parole fredde, di circostanza, senza amore”

Nel 2006 Gianni è tornato in Italia con la voglia di aprire un ristorante e in quell’occasione ha avuto modo di incontrare anche Andrea Roncato, l’ex marito di Stefania Orlando. Durante un incontro fugace con Stefania Gianni ha appreso che quando era bambino la madre aveva mentito sulla sua identità. Aveva infatti detto agli altri figli che Gianni era un amichetto che ogni tanto veniva a giocare a casa.

Una freddezza dunque in parte giustificata ma oggi Gianni è stanco e dopo aver visto che la sorella Stefania non l’ha mai nominato al Grande Fratello Vip vuole ricucire un legame per spazzare via i tanti anni di lontananza e astio:

“So di non esistere nel tuo cuore, ma riproviamoci”

Stefania Orlando tenderà una mano al fratello maggiore?