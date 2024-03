Stefania Orlando, il divorzio è ufficiale: “Non me lo aspettavo”

Questa sera, 14 marzo, in seconda serata, su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata del programma condotto da Monica Setta, Storie di donne al bivio. Stando alle prime anticipazioni, sappiamo che uno degli ospiti sarà Stefania Orlando. La conduttrice ha avuto una lunga chiacchierata con la Setta, in cui si è confessata riguardo la fine del suo matrimonio. Dopo un anno e mezzo dall’annuncio della separazione, Stefania ha svelato di aver ufficializzato il divorzio con l’ex marito, Simone Gianlorenzi. Nel corso dell’intervista, l’ex vippona ha parlato dell’inizio di questa crisi e di cosa abbia portato alla fine di un amore così grande.

Come già raccontato in altre occasioni, la crisi tra Simone e Stefania è iniziata dopo la partecipazione di quest’ultima al Grande Fratello. A settembre del 2020, l’Orlando è entrata nella Casa più spiata d’Italia pensando di rimanerci solo qualche settimana. Alla fine, però, è arrivata fino alla finale, avvenuta ben sei mesi dopo. Questo lungo distacco ha cambiato qualcosa nella loro relazione, facendoli entrare in un periodo complicato. Inizialmente, sembrava fosse tornata la serenità, ma, in realtà, le cose non sono mai più tornate come prima.

Tuttavia, Stefania non è sicura che sia stata solamente l’esperienza al Grande Fratello a contribuire alla fine del suo matrimonio: “Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio. Forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere”. Un amore grande, durato 15 anni, che, però, ad un certo punto è svanito.

L’Orlando ha poi ammesso che la fine della sua storia con Simone è stato qualcosa di totalmente inaspettato. Anche dentro la Casa del Grande Fratello, Stefania parlava spesso di quanto fosse innamorata e felice con il chitarrista e nessuno avrebbe immaginato quest’epilogo. “Io e Simone ci siamo amati per oltre quindici anni. Non me lo aspettavo che finisse”, ha confessato, consapevole, però, che lasciarsi sia stata la decisione più giusta e saggia da prendere.

Ad oggi, Stefania ha voltato pagina. Da qualche mese, è impegnata con l’imprenditore Marco Zecchini. Non si hanno molto informazioni su di lui, se non che è già padre di tre figli avuti da un precedente matrimonio. Ma, l’Orlando ha il desiderio di salire di nuovo all’altare? A quanto pare, dopo due matrimoni (il primo con Andrea Roncato), la conduttrice ha deciso di chiudere con le nozze. “Sono pronta ad amare di nuovo ma non a sposarmi. Dopo Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi sarebbero le mie terze nozze e in realtà l’uomo della vita io ce l’ho da sempre: è mio padre”, ha concluso.