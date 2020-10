Stefania Orlando e Matilde Brandi fanno pace grazie ad Adua Del Vesco

È pace al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Matilde Brandi. Le due – amiche da tempo, ben prima dell’inizio del reality show – hanno avuto alcuni litigi e contrasti nelle ultime settimane. Entrambe sono state coinvolte in diversi scontri che le hanno portate a prendere parte a due fazioni diverse. Una situazione poco piacevole che è però cambiata nel corso della domenica pomeriggio. A fare da paciere la giovane Adua Del Vesco, che nella Casa più spiata d’Italia ha molto legato con Matilde. Un legame così forte che la Brandi non ha esitato ad attaccare furiosamente Tommaso Zorzi, che più volte si è scontrato con Adua per via delle sue bugie sul conto di Massimiliano Morra. La Del Vesco durante un confronto con Stefania ha proposto alla Orlando di compiere il primo passo visto che per Matilde questa non è una settimana facile. La Brandi è in nomination e domani, lunedì 19 ottobre 2020, potrebbe lasciare il bunker di Cinecittà.

Stefania Orlando e Matilde Brandi fanno pace al Grande Fratello Vip

“Forse dovresti stare più vicino a Matilde, che domani potrebbe uscire”, ha consigliato Adua Del Vesco a Stefania Orlando poco prima della colazione. Consiglio che l’ex moglie di Andrea Roncato ha prontamente seguito. La Orlando ha raggiunto in cucina l’amica Matilde Brandi – intenta a scaldare del latte – e l’ha abbracciata forte. “Vieni qua dammi un bacio. Come stai?”, ha chiesto Stefania Orlando. Matilde, dal canto suo, non ha nascosto una certa stanchezza. Il gioco si sta facendo sempre più complicato e l’esperienza al Grande Fratello Vip sta mettendo a dura prova molti concorrenti. Nelle ultime puntate la ballerina romana è stata al centro di diverse discussioni: prima con Tommaso Zorzi, poi con Maria Teresa Ruta e infine con Guenda Goria.

Stefania Orlando ha litigato al Grande Fratello Vip con Elisabetta Gregoraci

Prima della riappacificazione con Matilde Brandi, Stefania Orlando ha avuto al Grande Fratello Vip un duro scontro con Elisabetta Gregoraci. Le due hanno avuto un litigio durante il pranzo che riguardava proprio le nomination fatte da Matilde. Una discussione assai accesa che avrà sicuramente delle conseguenze nella prossima puntata, l’undicesima in onda su Canale 5 lunedì 19 ottobre 2020.