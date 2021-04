Stefania Orlando e l’intimità col marito: “Dopo il GF Vip non è stato facile”

Tornare alla vita di tutti i giorni dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip non è semplice. Ne sa qualcosa Stefania Orlando, terza classifica della quinta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. La presentatrice è tra i pochi concorrenti ad aver vissuto nella Casa più spiata d’Italia per ben sei mesi. Un periodo davvero lungo che ha portato Stefania ad estraniarsi e ad avere qualche difficoltà a tornare alla vita di tutti i giorni.

Al settimanale Di Più la Orlando ha dichiarato senza filtri:

“Quando sono uscita tra me e mio marito c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico. Non è stato semplice”

Proprio per ritrovare quella sintonia smarrita Stefania Orlando ha deciso di prendersi del tempo da dedicare al marito Simone Gianlorenzi e alla sua vita privata. Dopo il Grande Fratello Vip la 54enne ha ricevuto diverse proposte di lavoro ma ha preferito declinare progetti in cui non credeva mentre ne sta valutando altri, rigorosamente top secret. Ma nessuna crisi tra la Orlando e il marito, come sussurrato invece da qualche malelingua.

Stefania ha raccontato quel momento, giusto un attimo, di confusione con queste parole:

“Non so come spiegare il mio senso di imbarazzo. Nel Grande Fratello Vip si vive una realtà completamente diversa e distaccata. Lì dentro mi sentivo protetta. Ero come in una bolla, dovevo pensare solo alle dinamiche del gioco ma non avevo altri pensieri”

Stefania Orlando ha ammesso che provava un senso di stranezza nell’abbracciare il marito Simone Gianlorenzi. Sensazione che, piano piano, è svanita completamente. Nonostante tutto, però, il rapporto tra marito e moglie è più solido che mai e l’età non è mai stata un problema. Simone, di professione musicista, è infatti più giovane di nove anni della Orlando.

Un divario che inizialmente ha preoccupato l’ex volto Rai ma poi col passare del tempo Stefania ha capito che l’amore non ha età e che con Simone condivide gli stessi valori e tante altre passioni. Neppure la mancanza di figli pesa più di tanto alla coppia: né Simone né Stefania hanno mai sentito l’esigenza di mettere su famiglia.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono legati da tredici anni ma sono sposati solo da due. Per l’ex gieffina, tra le migliori amiche di Tommaso Zorzi, si è trattato del secondo matrimonio dopo quello fallito con Andrea Roncato e durato dal 1997 al 1999. Stefania e Simone sono felici con la loro cagnolina che si chiama Margot.