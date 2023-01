Stefania Orlando a ruota libera sulla fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. La conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, in una lunga intervista rilasciata al magazine Gente, ha raccontato nel dettaglio i passaggi che hanno portato le sue nozze, lunghe quindici anni, al capolinea. Nel corso della chiacchierata ha anche spiegato che cosa le riserverà a breve il suo futuro professionale. Dopo aver partecipato al GF Vip, essersi messa in gioco a Tale e Quale Show ed aver frequentato in qualità di opinionista il salotto de La Vita in Diretta, ha annunciato che tra poco la si vedrà alla conduzione di una nuova trasmissione su Real Time. Trasmissione che porrà il focus su famiglia, case e cambiamenti.

La Orlando, nell’ultimo periodo, ha vissuto una fase di profonde mutazioni per quel che riguarda la sua vita. La conclusione del suo matrimonio non era prevista. Lei stessa lo ha sottolineato. Dall’altro lato, seppur il colpo non è stato semplice da metabolizzare, ha rimarcato che non ha alcuna intenzione di lasciarsi abbattere. La vita continua, sempre e comunque. Tanto vale trovare nuove strade e non smettere di cercare la serenità:

“Sicuramente non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata. Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il destino ha deciso in maniera diversa. Mi risuonano dentro le parole di una canzone di Ornella Vanoni: “Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all’ultima emozione. Così saremo vivi“.

La Orlando si è così ritrovata a 56 anni a dover convivere con la solitudine, a dover ripartire da sé. Forza e calore li ha trovati negli affetti più stretti: la sua famiglia, gli amici fedeli e la sua amata cagnolina Margot. Con l’ex marito, nonostante la decisione di lasciarsi, è rimasta in buoni rapporti tanto di sentirlo anche durante le feste di Natale. “Capita anche che l’amore si trasformi – ha spiegato -. Ma non si può e non si deve rinnegare quello che è stato. Ho passato quasi quindici anni meravigliosi con Simone e lo ringrazierò sempre. Non tutti riescono a essere felici così a lungo: sono grata per quello che abbiamo vissuto”.

La conduttrice ha analizzato le tappe che hanno portato la relazione su un binario morto, raccontando che già quando partecipò al Grande Fratello Vip captò degli indizi circa la piega storta presa dal matrimonio. “Non era un bel periodo – ha evidenziato -. Cercavo di venire fuori da una mia crisi personale, mi stavo riadattando alla vita quotidiana. Forse sono stata un po’ egoista, non solo nei suoi confronti ma nei confronti di tutti. Anche della mia famiglia. Sono cose che capitano”.

Con Gianlorenzi è arrivata ad un punto di non ritorno. Dopo confronti ed analisi relative al rapporto sentimentale, ecco la decisione di dirsi addio. Decisione spiegata da Stefania con un pensiero che è una lezione di vita di cui far tesoro: “Forzare le situazioni non va bene. Si rischia di rovinare quello che c’è stato. È chiaro che si può tentare di restare insieme, ma quando capisci che l’altro ha bisogno di andare via e dei suoi spazi, credo che la forma più alta di amore sia lasciare andare”. Parole zeppe di profondo rispetto e di intensa stima per l’ex compagno e soprattutto per il concetto di amore, troppo spesso travisato e perciò foriero di legami tossici alimentati da gelosie malsane e livelli di possessività che nulla hanno a che fare con il sentimento sublime.

Ora Stefani a è ripartita da se stessa e ha iniziato a crearsi nuovi stimoli e nuovi traguardi. “Credo anche che noi donne abbiamo tutte le carte in regola per vivere al meglio e sentirci complete anche da sole – ha dichiarato sempre al magazine Gente -. Non abbiamo bisogno di un uomo per brillare. È chiaro che avere la persona giusta accanto è un valore aggiunto, tutto è più bello e facile, ma si possono fare tante cose anche da soli. Divertirsi con le amiche, viaggiare, leggere e imparare lo spagnolo come sto facendo io adesso. Torniamo single? Viviamoci questa singletudine! Approfittiamone”.