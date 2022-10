Stefania Orlando è tornata a Verissimo per parlare della fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. Solo due anni fa, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, la bionda conduttrice si dichiarava innamorata del marito, al quale è stata legata per ben quindici anni. Poi, di colpo, la rottura. Per motivi ancora tutti da chiarire. L’ex gieffina, infatti, non ha espressamente spiegato perché la relazione sia giunta al capolinea.

Incalzata da Silvia Toffanin, che ha fatto numerose domande sull’argomento, Stefania Orlando ha preferito fare la vaga. Ad alcuni quesiti la bionda conduttrice non ha neppure risposto, mantenendo il silenzio ma mostrando con gli occhi una sofferenza profonda. Una lunga intervista che ha disorientato il pubblico a casa. Molti sui social network hanno puntato il dito contro la Toffanin, accusandola di girare il coltello nella piaga chiedendo dettagli su dettagli, altri invece non hanno capito il comportamento della Orlando.

Sotto accusa anche il videoclip con i momenti più belli del matrimonio tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi: per la maggior parte dei fan della presentatrice un colpo basso nonostante l’intervista sia stata incentrata solo ed esclusivamente sulla vita privata dell’ex moglie di Andrea Roncato.

I commenti contro Silvia Toffanin

“Solidarietà per Stefania, più che un’intervista mi è sembrato un interrogatorio di garanzia. Non c’è più tatto, né empatia”, ha scritto qualcuno su Twitter, ricevendo il plauso di tanti altri spettatori. Qualcun altro ha sottolineato: “Sempre l’immancabile domanda sui figli, ma perché? Sembra così assurdo che una donna non voglia averne?”.

Stefania Orlando ha infatti ribadito, come già fatto in passato al GF Vip, di non aver mai avuto l’istinto materno e di non aver mai cercato dei bambini. “Ma voi potete mandare un filmato sulle nozze e chiedere se ci sono terze persone ad una che soffre e neanche riesce a guardare quelle immagini? Quanta sensibilità!”.

Un utente ha però preso le parti di Silvia Toffanin: “Senz’altro ha fatto domande indelicate ma se una va a fare un’intervista apposta per parlare della propria rottura non si aspetta un certo tipo di quesiti?”. E poi ancora: “Non sta dicendo niente. Questi sono discorsi generali di due persone che si lasciano”.

Le parole di Stefania Orlando sulla fine del suo matrimonio

A Verissimo Stefania Orlando si è limitata a dichiarare: