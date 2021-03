Stefania Orlando, d’Urso al marito: “Com’è stata la prima notte?” La replica

Barbara d’Urso stuzzica, Simone Gianlorenzi allarga il sorriso e replica. A Pomeriggio Cinque la conduttrice campana ha avuto tra gli ospiti il marito di Stefania Orlando, fresca dell’esperienza al Grande Fratello Vip, programma in cui si è piazzata al terzo posto, ottenendo la medaglia d’argento Ieri il reality, dopo quasi sei mesi di diretta, di è concluso. E Barbarella ha voluto un poco curiosare su come il musicista e ‘Stefy’ hanno trascorso la notte. Fuoco e fiamme?

Con garbo, ma senza nemmeno troppo girarci attorno, la d’Urso ha chiesto a bruciapelo a Simone: “Come è stata questa notte dopo sei mesi?”. Gialorenzi ha sorriso sotto i baffi e ha trovato la battuta giusta per dribblare simpaticamente la domanda: “Siamo stati vicini vicini, però nel mezzo c’era sempre Margot”. Per chi non lo sapesse Margot è la cagnolina della coppia, che tra l’altro ieri è stata pure lei protagonista di un siparietto tenerissimo nel corso della finale dello show.

Uscito rapidamente dal tema caldo ‘prima notte’, Simone ha poi confermato che la compagna è felicissima per il terzo posto ottenuto. Ancor più contenta che a trionfare sia stato l’amico Tommaso Zorzi. Circa la soddisfazione della Orlando per come sono andate le cose durante l’ultimo atto del Grande Fratello Vip, è giunta pure la conferma di Maria Teresa Ruta, anch’ella presente nello studio di Pomeriggio Cinque durante il dibattito. “Vero, è molto felice”, ha sottolineato la giornalista, facendo eco al musicista.

Durante il dibattito nel talk è uscito anche un retroscena non visto in tv e relativo alla finale del GF Vip 5. Il paparazzo Alan Fiordemondo, altro ospite del salotto televisivo ‘d’ursiano’, ha raccontato che nella festa organizzata per celebrare la fine della quinta edizione del reality, vissuta subito dopo la conclusione della diretta in prima serata, ci sarebbe stato un gelo siderale tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. A confermarlo Maria Teresa Ruta, presente durante il party. Le Rosmello per ora non esistono più. E forse non ci saranno più nemmeno in futuro. La ‘fu’ Adua Del Vesco è ormai concentrata solo sul dolcissimo Andrea Zenga.