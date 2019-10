Stefania Orlando disturbi alimentari e sonnambulismo: confessione a Storie Italiane

Stefania Orlando a Storie Italiane: la sua confessione sui problemi alimentari

A Storie Italiane Stefania Orlando ha confessato di aver sofferto di disturbi alimentari e sonnambulismo. Spesso si ritrova la notte a mangiare cibo senza accorgersene e ha voluto raccontare per filo e per segno quello che le succede; ha chiesto anche qualche spiegazione in più allo psichiatra Alessandro Meluzzi, in trasmissione per parlare di violenze sessuali e disturbi dell’alimentazione.

Storie Italiane oggi: ecco cosa succede nella notte a Stefania Orlando

Invitata da Eleonora Daniele, Stefania Orlando ha spiegato contro cosa combatte da un po’ di tempo a questa parte: “Mi porto a letto le cose da mangiare e poi dimentico. Non mi rendo conto di quello che faccio. Poi trovo le tracce: come le briciole nel letto o le buste di alcuni cibi. Questa è una sorta di sonnambulismo”. Una confessione, questa, avvenuta dopo quella drammatica di Maria Teresa Ruta.

Disturbi alimentari di Stefania Orlando: il parere di Meluzzi

La Orlando ha voluto chiedere un parere a Meluzzi, che ha detto: “Questo è un disturbo della famiglia dei SAD, una variante della depressione. La fame notturna ha una valenza scientifica: ci provochiamo un picco di insulina perché il cervello cerca di curare la depressione”. Ospite della puntata, la Miss Lazio Flavia Natalini: ha spiegato che il padre non la sostenendo durante questo periodo per lei così difficile (anche lei soffre di problemi alimentari); ecco la sua rivelazione: “Ho un cattivo rapporto con mio padre. Non ci sentiamo più. Lui non l’ha vista come una richiesta d’aiuto”.