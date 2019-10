Maria Teresa Ruta, racconto drammatico a Storie Italia: “Metto la gonna solo in Tv”

Storie Italiane oggi, Maria Teresa Ruta si confessa: nuovi dettagli sulla violenza subita

Maria Teresa Ruta ha raccontato a Storie Italiane della violenza subìta 40 anni fa, aggiungendo altri inediti dettagli a quel drammatico episodio, parlando anche di una vicenda successa negli ultimi giorni. Ha confessato che indossa sempre jeans e pantaloni da quel momento e che ha usato per diversi anni un giubbotto lungo fino ai piedi per evitare altre violenze: si è persino colpevolizzata per quello che le è accaduto perché, a suo dire, avrebbe potuto accorgersi dei mal intenzionati.

Il ricordo drammatico di Eleonora Daniele a Storie Italiane

Maria Teresa Ruta si è aperta a Eleonora Daniele: “Quando una donna viene colta di sorpresa, violentata, picchiata è devastante. Non riesci a metabolizzare immediatamente. Io ci ho messo 20 anni per tirare fuori questa drammatica vicenda. Mi vergognavo, mi sentivo colpevole, non volevo causare dispiaceri ai miei cari. Questo dolore mi ha cambiato la vita”.

Maria Teresa Ruta non dimentica

A Storie Italiane, Maria Teresa Ruta ha poi raccontato precisamente cos’era successo: “Avevo 19 anni, sono passati 40 anni… Mi devasta! Non ci devo pensare. Ero stata inseguita da questi ragazzi, mi hanno derubato borsetta, orecchini e collana. Mi avevano rinchiusa in un portoncino. Non c’era nessuno. Hanno notato che mi difendevo e hanno pensato di divertirsi con me. Ho dato calci e pugni. Non sono riusciti a violentarmi. Nessuno interviene”.

La confessione di Maria Teresa Ruta su un episodio successo qualche giorno fa

Non è riuscita a credere a quello cui ha dovuto assistere negli ultimi giorni: “Ieri ho sentito una ragazza urlare per un cellulare rubato e nessuno è intervenuto. Viviamo in una società dove tutti hanno paura”. E poi la confessione finale: “Metto la gonna solo se faccio un programma televisivo”.