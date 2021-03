Stefania Orlando contro De Grenet: “Non negare l’evidenza chiedi scusa”

Durante la puntata di Live – Non è la d’Urso di domenica 14 marzo 2021 Samantha De Grenet è stata ospite nel salotto di Barbara d’Urso. La showgirl ha tentato di giustificare le parole provocatorie usate nei confronti della sua ex coinquilina del Grande Fratello Vip sostenendo che non si sarebbe mai permessa di dirle ‘ti uccido’. Proprio nella Casa di Cinecittà le due hanno avuto diversi scontri e pesanti battibecchi. Samantha aveva insultato la Orlando accusandola di volerla usare. Inoltre le aveva contestato il fatto di non avere considerato che suo figlio la guardava da casa e che certi termini nei suoi confronti potevano turbare il bambino.

“Io la uccido, non me ne frega un ca**o”, aveva sostenuto la De Grenet, affermazione che aveva fatto il giro del web portando a chiedere la sua esclusione dal reality da parte del pubblico. Nel corso di una diretta in prima serata Samantha aveva ammesso che quei termini li ha detti, ripetuti e riconfermati, aggiungendo che non avevano un valore così negativo. I filmati in questione sono ancora visibili sui social e Stefania Orlando l’ha smentita con un post che in poche ore ha raggiunto oltre mille retweet:

“Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa!”

Nelle prossime puntate di Non è la d’Urso Barbara organizzerà un confronto tra le due magari nel famoso ascensore di Live? Ricordiamo che la trasmissione chiuderà i battenti alla fine del mese, pertanto un chiarimento eventuale potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Samantha De Grenet ha commentato anche le parole di Antonella Elia, ospite con il compagno Pietro Delle Piane e dal quale Barbara ha preso le distanze dopo aver confessato di avere recitato un ruolo a Temptation Island.

Tra le due è guerra e non si rivolgono più la parola. L’ex modella non ha avuto voglia di rispondere agli insulti dell’ex volto di Non è la Rai però ha tenuto a sottolineare una cosa. Samantha ha dichiarato di rispettare il lavoro dell’opinionista nel reality, però dovrebbe innanzitutto informarsi sui protagonisti, sulle loro storie e guardare con più attenzione dentro la Casa.

Sette giorni fa la Elia dalla d’Urso aveva precisato di non accanirsi contro le donne, ma alcune le stanno antipatiche come Samantha. Sarebbe scesa anche al suo livello, ma di certo non si ritiene una cafona.