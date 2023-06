Stefania Orlando a tutto campo: “Magalli e Volpe? Chi ha ragione”

La ex valletta di Corrado ha ripercorso tutta la sua carriera e gli avvenimenti salienti della sua vita privata in un’intervista al Corriere

Stefania Orlando è stata una vera e propria icona della televisione degli anni novanta: nata come valletta in un programma di Corrado, ben presto iniziò a riscuotere grande popolarità in Rai e passò alla conduzione di numerosi programmi come I Fatti Vostri e Il lotto alle otto. Oggi Stefania Orlando, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip due anni fa, si è lanciata in una nuova avventura televisiva. La presentatrice e showgirl è infatti tornata sul piccolo schermo alla conduzione di un nuovo programma dal titolo Sort your life out – Ogni cosa al suo posto, su Real Time in prima serata. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della sera, Stefania Orlando ha ripercorso tutta la sua carriera, dagli inizi con Corrado fino all’esperienza al Grande Fratello Vip, passando anche per i due matrimoni falliti e l’amicizia con Adriana Volpe.

Il rapporto con Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Stefania Orlando e Adriana Volpe si sono conosciute nel programma “Scommettiamo che…” nel 1994. Entrambe erano vallette di Fabrizio Frizzi, che la Orlando nel corso dell’intervista ha tenuto a ricordare e descrivere con parole di grande ammirazione: “All’inizio avevo un certo timore reverenziale per lui, poi dieci anni dopo abbiamo condotto insieme Piazza Italia su Raidue. Persona straordinaria. Ogni giorno mi chiedeva: “Come stai?” e gli importava davvero. Per uno speciale su Sanremo mi portò a prendere lezioni di canto dal suo maestro di musica e le pagò lui.”

Venendo al rapporto con Adriana Volpe la Orlando ha affermato come tra di loro ci fosse un vero rapporto di amicizia che si è mantenuto immutato anche oggi: “Amiche vere, pure oggi. Anche se da giovani si vive una sorta di competizione immotivata. Io però ero sempre convinta che fossero tutte più belle e brave di me.” E parlando di Adriana Volpe è stato inevitabile il riferimento alla lite che tempo fa la vide protagonista insieme a Giancarlo Magalli. Stefania Orlando sta nel mezzo e quando è stato chiesto chi dei due secondo lei avesse ragione, ha risposto: “A momenti ha avuto ragione Adriana, a momenti Giancarlo, con cui, voglio ribadirlo, io non ho mai avuto nessun problema, anzi. Ho sempre amato la sua ironia pungente, era un numero 1 e lo è ancora. Forse con lei ha esagerato con certe frasi. Mi dispiace che non siano mai riusciti a risolvere la situazione.”

Gli inizi della carriera con Corrado

Aveva solamente 18 anni quando Stefania Orlando decise di andare a vivere da sola e di mantenersi con un lavoro da agente immobiliare. Lavoro che fu la sua fortuna e grazie al quale si inserì nel mondo della televisione: “Un giorno ho venduto casa a un signore che lavorava all’ufficio casting della Fininvest, allora Mediaset si chiamava così. Mi convinse a fare un provino per la Corrida di Corrado.”

Provino al quale purtroppo non fu presa in quanto alla fine i produttori scelsero Antonella Elia. Nonostante ciò però venne presa come valletta nel programma del mezzogiorno dell’epoca, condotto da Claudio Lippi e del quale era autore Corrado: “Mi presentai con il mio tailleurino tra centinaia di bellissime ragazze. Lui mi chiese: “Che ci fai qui? Hai un lavoro serio, tienitelo stretto””. Nonostante Corrado con queste parole abbia provato a dissuadere la Orlando dall’intraprendere la carriera di showgirl, quello stesso pomeriggio le arrivò la telefonata che le cambiò letteralmente la vita: ““Torni qui per le misure dei costumi”. “Ma sono stata scartata”. “E’ lei Stefania Orlando?”. “Sì”. “E allora l’abbiamo presa””.

Da lì prese il via la carriera di Stefania Orlando, durante la quale, a detta della stessa showgirl, ci furono tante “figuracce”. Quando le è stato chiesto quale fosse la prima figuraccia della sua carriera, la Orlando ha risposto sicura ricordando la più famosa di tutte; quella volta in cui durante un gioco de I fatti Vostri non capì che il concorrente al telefono era cieco: “La prima che mi viene in mente è quella durante il gioco del camioncino a I fatti vostri. Un telespettatore al telefono doveva scegliere una busta con un premio misterioso in denaro. Disse di essere un non vedente, ma io non sentii. E gli offrii un televisore in cambio dei soldi. «Non lo voglio, non mi interessa”. E io imperterrita: “Ma come? Una bella tv a colori!”. “Come le ho detto, sono cieco”. Oddio che mortificazione. L’unica mia scusante è che a volte l’audio è migliore da casa che in studio.”

I matrimoni falliti

Nel 1997 Stefania Orlando sposò il collega attore Andrea Roncato. Dopo soli due anni però la loro relazione coniugale finì e a oggi la showgirl afferma di non voler dimenticare nulla di quella esperienza: “Di Andrea conservo comunque un bel ricordo, mi ha insegnato molto, professionalmente, nel modo generoso e familiare di approcciarsi al pubblico. Poi nella vita le cose si trasformano, però gli vorrò sempre bene.”

Belle parole spese in favore dell’ex marito, nonostante la diffamazione che lo stesso Roncato perpetrò ai danni dell’ex moglie quando affermò che il loro matrimonio era finito a causa di Stefania Orlando e del fatto che lei avesse un altro uomo nella sua vita. A questo proposito la showgirl ha preferito non pronunciarsi dicendo solamente: “Sono cose anacronistiche che non interessano più a nessuno.”

Arrivando al 2019, Stefania Orlando sposò Simone Gianlorenzi ma anche con il secondo marito le cose non andarono granché bene e arrivarono al divorzio nel giro di soli 3 anni dal matrimonio: “Ci siamo sposati dopo 12 anni di fidanzamento e lo siamo rimasti per 3. É stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. E, come canta Ornella Vanoni “bisogna imparare ad amarsi in questa vita/bisogna imparare a lasciarsi quando è finita”, quando il sentimento si trasforma.”

A oggi Stefania Orlando si è dichiarata felicemente single: “La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi. La verità è che se da piccole non ci intortassero con la favola del fantomatico principe azzurro che corre a salvarci sul cavallo bianco, noi donne scopriremmo subito che possiamo salvarci da sole e che siamo complete anche così.”