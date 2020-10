Stefania-Elisabetta, nuovo scontro: “Ti senti migliore, che sei venuta a fare”

Elisabetta Gregoraci ha appreso che è stata nominata da Tommaso Zorzi ieri sera e non ha reagito bene. L’influencer ha spiegato le sue motivazioni, ma Elisabetta non le condivide e quindi ha contestato la scelta di Tommaso. Quest’ultimo ha spiegato che non aveva un motivo personale per nominare qualcuno nella Casa, quindi si è rifatto su una delle dinamiche accadute. La Gregoraci è convinta inoltre che sia stato Tommaso a fomentare Pierpaolo contro di lei, in realtà non è andata così perché Zorzi ha solo accolto uno sfogo di Pretelli. Oppini ha fatto notare a Elisabetta che di ciò che succede nella Casa è ovvio che tutti ne parlino e che diventi di dominio pubblico. Inoltre ci sono state altre nomination fatte su dinamiche che riguardavano altri concorrenti, per cui sta anche la nomination di Tommaso a Elisabetta. Se questa discussione si è chiusa in pochi minuti, ben presto se ne è accesa una più grande con Stefania Orlando.

Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, si riaccende lo scontro al Grande Fratello Vip

Tutto è partito da Francesco ha fatto un commento personale, dicendo che vuoi o non vuoi al Grande Fratello Vip tutti parlano di tutti. Stefania, che era lì vicino, ha sottolineato che comunque non si tratta di uno sparlare, ma di parlare. E qui la Gregoraci è tornata allo scontro di sabato, in cui aveva detto di aver solo espresso il desiderio di trascorrere una serata tranquilla e divertente. Ha poi detto che nelle puntate vengono mostrate diverse clip in cui Stefania parla degli altri, ma in realtà il Grande Fratello Vip avrebbe molto materiale anche sulla stanza arancione, che finora è stata graziata (e per questo motivo Twitter è sul piede di guerra). Gli animi si sono accesi quando Stefania ha ricordato a Elisabetta che lei ha provato a impedirle di far riappacificare Tommaso e Francesco dopo la discussione su uno scherzo, quindi lei per prima si è messa in mezzo ad altre faccende. Tuttavia far riappacificare due persone non vuol dire farsi gli affari degli altri né alimentare fuochi, anzi piuttosto spegnerli.

Gf Vip, è ancora Elisabetta contro Stefania: le ultimissime dalla Casa

La Gregoraci ha una visione delle cose opposta a quanto pare, perché ha ribadito il suo pensiero sulla Orlando: secondo lei metterebbe bocca su tutto. Stefania ha replicato che allora Elisabetta è subito corsa a riferire le cose agli altri, senza aspettare che le dicesse lei. Perché avrebbe detto ai diretti interessati ciò che pensava in quegli istanti. “Nessuno punta il dito, non ti sentire migliore perché tu non parli”, ha detto Stefania dopo che Elisabetta si difendeva spiegando che a lei non piace sparlare. La Orlando ha pure detto all’altra che partecipa altrettanto attivamente ai discorsi della Casa e che invece fa passare il messaggio che solo Stefania parla degli altri. La Gregoraci non era d’accordo, ha detto che in realtà lei fa mille cose durante la giornata e non parla degli altri. Insomma, entrambe hanno proseguito ribadendo il proprio pensiero, senza raggiungere un punto di incontro. Mentre Elisabetta continuava a dare della pettegola a Stefania, seppure tra le righe, la Orlando ha perso la pazienza.

Stefania Orlando attacca Elisabetta Gregoraci: “Ti senti migliore degli altri, ma che sei venuta a fare?”

Stefania ha sbottato dicendo: “Ti senti migliore degli altri perché tu non sei così. Hai detto io non sono abituata così, allora uno si chiede cosa sei venuta a fare al Grande Fratello? Se succede qualcosa io ne parlo, e non è sparlare. C’è differenza”. Alla fine la Gregoraci ha detto che erano tutti tranquilli e che è stata Stefania a tirare fuori la cosa. In realtà è stata lei, però, quando nel discorso è tornata allo scontro di sabato. Inutile dire che su Twitter tutti si siano schierati dalla parte di Stefania. In particolare è stata apprezzata anche un’altra frase rivolta a Elisabetta, questa: “Capisco che sei nervosa per la nomination…”.