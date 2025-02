Stasera tutto è possibile trasloca su Rai Uno? Ecco cosa sappiamo

Tra pochissime ore i telespettatori di Rai 2 assisteranno alla messa in onda della terza puntata dell’undicesima stagione di “Stasera tutto è possibile”. Il celebre comedy show condotto da Stefano De Martino, che nell’ormai lontano 2019 accolse il testimone di Amadeus, è da sempre molto apprezzato dal pubblico del piccolo schermo e proprio per questo motivo potrebbe, a breve, subire un’importante modifica. Stando infatti a quanto affermato dal direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, direttamente all’ANSA, il celebre programma capitanato dall’ex ballerino di Amici potrebbe “traslocare” su Rai Uno in occasione della sua ultima puntata.

Una cosa è certa: si tratta di un’ottima prospettiva per la trasmissione, attualmente in onda su Rai 2, e di una proposta che, come sottolineato da Fanpage.it, potrebbe essere arrivata in seguito al grande successo riscosso dal suo conduttore su Rai Uno, con Affari Tuoi, ma anche, come anticipato poc’anzi, dagli ottimi dati relativi agli ascolti registrati dalle prime due puntate della presente edizione di “Stasera tutto è possibile”.

Le parole di Marcello Ciannamea

“Ci piacerebbe portare su Rai1 la puntata finale di Stasera tutto è possibile. […] Ci stiamo lavorando“. Queste le parole con le quali il direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai ha dato voce alle probabili intenzioni dei piani alti della Rete, che, a quanto pare, vorrebbe attribuire al noto comedy show condotto da Stefano De Martino un importante e meritato “avanzamento di carriera”.

Al momento queste sono le uniche informazioni disponibili sull’argomento: del resto la presente stagione di “Stasera tutto è possibile” prevede la messa in onda di ben 10 puntate e, come anticipato, questa sera, martedì 18 febbraio, andrà in onda solamente la terza. L’ultimo appuntamento con il comedy show infatti, come anticipato nelle scorse settimane da TvBlog e TPI, tra i tanti, dovrebbe andare in onda l’8 aprile, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Ci sarà quindi tutto il tempo per decidere se far davvero traslocare il comedy show sulla Rete ammiraglia oppure se continuare sulla scia delle precedenti edizioni e non privare Rai 2 di quello che viene considerato da molti uno dei suoi programmi di punta.

Nuovo progetto in vista per Alessia Marcuzzi

Nel corso dell’intervista all’ANSA, Marcello Ciannamea ha anche parlato di molti altri programmi televisivi previsti per la primavera. Uno tra questi vedrà protagonista Alessia Marcuzzi: la celebre showgirl infatti, reduce dal Festival di Sanremo, dal 24 marzo sarà al timone di un nuovo programma tutto suo e intitolato “Obbligo o verità”.

“Ispirato al format francese di Tf1 Action ou verité, punta a mostrare il lato più inaspettato delle celebrity, in un mix tra talk show, giochi, interviste e ironia“, ha affermato in proposito il direttore dell’intrattenimento Prime Time. Come già anticipato qualche tempo fa da Giuseppe Candela su Dagospia e ricordato da TvBlog, la Marcuzzi non condurrà un programma ispirato a “Carràmba! Che sorpresa”, come pareva essere negli intenti iniziali della Rai.