Rai salta tutto. Alessia Marcuzzi si ritira: “Non voglio paragoni”

L’annuncio diffuso da Dagospia ha spiazzato molti italiani che non vedevano l’ora di rivedere Alessia Marcuzzi alla conduzione di un programma televisivo. In attesa di vederla al teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo, la presentatrice avrebbe deciso di rifiutare un’allettante proposta da parte della Rai. La cinquantenne era stata scelta come conduttrice della trasmissione Surprise Surprise.

La decisione di Alessia Marcuzzi

Sarebbe dovuta tornare sul piccolo schermo il prossimo 10 marzo. Invece, Alessia Marcuzzi sconvolge i piani, decidendo di rifiutare la conduzione di Surprise Surprise. E lo avrebbe fatto senza filtri, spiegando di non volere essere paragonata a Raffaella Carrà, idolo indiscusso e icona del mondo della musica e dello spettacolo.

Il sostituto

Attualmente, secondo quanto riportato da Dagospia, mamma Rai sarebbe propensa ad annullare la messa in onda del programma previsto su Rai 2 a Marzo. Dunque, non vi sarebbe nessun sostituto all’orizzonte ma si attendono ulteriori dettagli e aggiornamenti al riguardo.

Alessia Marcuzzi a Sanremo

Gli italiani potranno seguire la Marcuzzi a Sanremo 2025 dove la vedremo accanto a Carlo Conti e Alessandro Cattelan nella conduzione dell’ultima serata della kermesse. Dopo l’annuncio ufficiale, la presentatrice non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi follower la grande notizia attraverso un post sui social. “Che dite… sono felice?“, ha scritto su Instagram sotto ad un video in cui si mostra felice e gioiosa mentre saltella per strada.

Il successo della conduttrice

Nel corso degli anni Alessia Marcuzzi è riuscita a conquistare la stima e l’affetto di milioni di italiani che da tempo la seguono e non possono farne a meno. Il suo grande lavoro è avvenuto su Canale 5 alla conduzione del Grande Fratello e di L’Isola dei famosi che l’hanno fatta affermare nel mondo della televisione come conduttrice.

Perché il pubblico la adora? Sarà per il modo in cui si presenta sul piccolo schermo, senza filtri ma con rispetto ed educazione verso chi lavora con lei. Mai volgare, indossa sempre look strepitosi che la rendono semplicemente se stessa senza mai farla eccedere. Per non parlare della sua risata contagiosa che fa divertire e dà un tocco di leggerezza e genuinità al programma.

Insomma, secondo i telespettatori e i fan di Sanremo, il direttore artistico Carlo Conti avrebbe fatto la scelta giusta e sono molti coloro che non vedono l’ora di vederla scendere le scalinate del teatro dell’Ariston.