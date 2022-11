Lunedì 31 ottobre 2022 è andata in onda l’ultima puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile su Rai 2, con Stefano De Martino al timone. Una serata tra divertimenti, giochi e tanti ospiti. Tra questi anche Giulia De Lellis. Per restare in tema Halloween, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di travestirsi da diavoletta. Ed ecco che per lei è arrivata una battuta che l’ha lasciata un po’ senza parole. Certo, come sempre, Giulia ha avuto la risposta pronta, ma non è passato inosservato il suo risentimento per via delle parole pronunciate da Vincenzo De Lucia.

Il comico è entrato nello studio dello show condotto da De Martino travestito da Mara Venier, volto protagonista della Rai. De Lucia ha subito notato la presenza della De Lellis e delle corna da lei indossate per apparire come una diavoletta. Proprio su questo dettaglio, il comico non è riuscito a trattenere una battuta. “C’è anche Giulia, diavoletto con le corna, per non perdere l’abitudine”, ha commentato il comico rivolgendosi appunto a GDL. La ormai famosa influencer sembra non aver apprezzato la battuta, tanto che ha semplicemente ribattuto: “No dai, da diavoletto, basta”.

Stefano De Martino è apparso abbastanza imbarazzato di fronte alla battuta di De Lucia sulle corna indossate da Giulia De Lellis a Stasera tutto è possibile. Il marito di Belen Rodriguez, posizionato a fianco al comico, ha semplicemente riso mostrando il disagio.

Giulia De Lellis, l’addio con Damante per via dei tradimenti

È noto a tutti che la storia d’amore nata sotto le luci dei riflettori di Uomini e Donne di Andrea Damante e Giulia si è conclusa non nel migliore dei modi. Con il libro Le corna stanno bene su tutto, che ha anche conquistato un certo successo, la De Lellis ha raccontato nel dettaglio le motivazioni che l’hanno portata a mettere la parola fine alla sua storia con Damante.

I Damellis non esistono orma da tempo, eppure sono ancora tanti coloro che ricordano i loro momenti più belli. Quando è avvenuta la rottura, Giulia aveva da poco scoperto i tradimenti di Andrea. Infatti, è stato questo il motivo per cui ha scelto di dire addio all’ex tronista, con cui aveva fatto sognare milioni di telespettatori.

Entrambi hanno definitivamente voltato pagina. Giulia De Lellis è felice a fianco del suo Carlo Beretta, mentre Andrea Damante ha da diverso tempo una relazione con l’attrice Elisa Visari. Oggi comunque sembra non esserci più rancore nei confronti dell’ex tronista da parte di Giulia. Nonostante ciò, De Lellis si è scambiata questa estate qualche frecciatina a distanza con la Visari!