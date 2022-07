By

Nuovo gossip bomba sulla coppia: in giornata dovrebbe arrivare un comunicato da parte dei due sulla fine del matrimonio

Si riaccende il gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti: annunceranno presto la separazione? Questo è quanto ha sostenuto Dagospia poco fa, pubblicando uno scoop sulla coppia che se corrispondesse a verità allora si scatenerebbe il putiferio. Totti e Ilary sono una delle coppie più solide, più affiatate e più amate dello spettacolo: un divorzio tra loro sarebbe non solo inaspettato, ma genererebbe dispiacere anche da parte dei fan. Tanti sono affezionati alla famiglia Totti-Blasi, ma secondo Dagospia il matrimonio sarebbe ormai naufragato. E lo sarebbe da tempo, i due avrebbero solo aspettato un po’ di tempo prima di farlo sapere agli italiani.

Sempre meglio usare il condizionale, visto che solo pochi mesi fa si è scatenato un gossip simile e tutto si è concluso poi con smentite da parte della coppia, riapparsa poi insieme serena e felice sui social e non solo. Nei mesi scorsi infatti è partito un gossip secondo il quale Totti avrebbe tradito Ilary con un’altra donna, con tanto di nomi e cognomi. Quindi si è parlato di separazione, di divorzio, di matrimonio finito, morto e sepolto. Così non è stato, anzi i fan si erano tranquillizzati vedendoli di nuovo sorridenti nelle foto paparazzate e sui social.

Questo clima sereno si è interrotto oggi, con il nuovo gossip bomba: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. Questo si legge sul sito di Dagospia e lo scoop sta già facendo il giro della rete, scatenando commenti su commenti. In serata dunque dovrebbe arrivare la conferma della separazione tra Totti e Ilary. Dovrebbe.

Erano i primi giorni di febbraio quando si sono accesi i riflettori su una presunta crisi coniugale su Ilary e Totti, che però avevano smentito. A Striscia la Notizia la conduttrice Mediaset aveva parlato di “chiacchiericcio” e specificato che col Pupone andava tutto bene. Prima ancora sempre Ilary si è scatenata a Verissimo, dicendo che ogni tot di anni salta fuori un gossip che li vorrebbe in crisi. Durante le ultime settimane dell’Isola dei Famosi, inoltre, Alvin ha postato un post simpatico su Ilary ed è arrivato il commento di Francesco Totti. Non resta che attendere questo presunto, finora, comunicato congiunto per scoprire cosa ne sarà di Totti e Ilary.