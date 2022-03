Verissimo, Ilary Blasi è una furia: tradimenti e crisi con Totti, tutta la verità

Ilary Blasi mena durissimo sulla stampa e usa parole pesanti nei confronti di chi ha parlato di crisi matrimoniale tra lei e Francesco Totti. Intervistata dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice romana ha parlato per la prima volta in tv e in modo ampio del gossip feroce che l’ha braccata nell’ultimo periodo. Si è parlato di rottura con il marito e di presunti tradimenti reciproci. Ilary ha risposto a tutto, non nascondendosi dietro a un dito e menzionando anche nomi e cognomi trapelati in questi giorni. Vale a dire quello di Luca Marinelli (c’è chi ha sostenuto che la presentatrice abbia tradito Totti con l’attore) e di Noemi (in molti hanno detto che tale donna, molto simile alla Blasi, sarebbe stata l’amante per mesi dell’ex bandiera giallorossa).

“Su questa storia si è detto troppo e tanto, un accanimento mediatico. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno, se non ai nostri figli“. Così ha esordito la timoniera dell’Isola dei Famosi, impostando tutto il discorso sul fatto che a livello pubblico, lei e il marito, in merito alle loro questioni private, non devono rendere conto a nessuno. Quindi ha sottolineato che se qualcuno avesse prove schiaccianti di tradimenti e mancanze di rispetto, le avrebbe fatte uscire. Non è accaduto, perché, ha ragionato sempre la Blasi, evidentemente non c’è alcunché.

A far andare Ilary su tutte le furie, anche il fatto che i principali quotidiani nazionali, che solitamente si occupano di cronaca e politica e non di gossip, abbiano dato per certe alcune notizie che invece, di sicuro e blindato, non avevano nulla:

“Ogni tot di anni, sempre nella stessa modalità, sono uscite simili illazioni. Il gossip si fa più feroce quando escono i nomi. Tutto il tam tam poi è durato tre giorni. Vergognoso che quotidiani nazionali, come Corriere, Messaggero e Repubblica, abbiano dato la notizia come certa. Hanno fatto una figura di me…a. Scusate per l’espressione, ma questo è”

Verissimo, Ilary Blasi: “Tutto è stato schifoso”

Capitolo Luca Marinelli e Noemi, i presunti amanti di Ilary e Francesco. “Tutto è stato schifoso”, ha tuonato la Blasi: “Noemi? Io non la conosco, Francesco la conosce, lei gli ha chiesto una foto al circolo sportivo dove va. L’unica cosa che è uscita è una foto di Francesco e Noemi, a 20 metri di distanza allo stadio. Ma non c’è altro. Questa è una presunta amante da mesi e c’è solo una foto allo stadio? In pubblico? Dove mio marito e questa donna sono a 20 metri?”.

Non appena la tempesta mediatica si è abbattuta sulla coppia, Totti si è affrettato a smentire con una Stories Instagram. Molti coloro che, dopo aver udito l’intervento dell’ex capitano giallorosso, hanno ritenuto la smentita fragile e non convincente. Anche su questa vicenda, la Blasi ha ribaltato la dinamica: “La nostra smentita debole? Debole sono sembrate le illazioni fatte”.

Su alcuni quotidiani è poi uscito il retroscena in cui è stato sostenuto che la separazione non si sarebbe concretizzata in quanto si sarebbe innescato un pandemonio per il patrimonio. Pure in tale frangente, Ilary ha posto la questione sotto un altro punto di vista: “Poi è uscita la questione del patrimonio, tirando in mezzo le mie sorelle che sono persone semplici. Abbiamo letto che non ci saremmo separati per il patrimonio. Ma scusate, si sono separati Trump, Bezos… Noi, rispetto a loro, abbiamo due spicci”.

La timoniera dell’Isola dei Famosi ha confidato di non aver mai vissuto crisi profonde matrimoniali, eccetto quando Francesco ha smesso di giocare a calcio: “Ma era una crisi sua, è stato un momento complicato che poi si è riversato su di me di riflesso. Come ne usciamo come coppia da questa tempesta? Aspettiamo la prossima”. “Grazie Ilary, ero anche molto agitata su questo argomento. Anche io ci sono rimasta male per quello che è stato scritto”, ha detto Silvia Toffanin, tirando un sospiro di sollievo