Ilary Blasi, nuovo tapiro da Striscia: la reazione e le nuove parole su Totti

Settimo tapiro per Ilary Blasi a Striscia la Notizia! La conduttrice è stata raggiunta ancora una volta dall’inviato Valerio Staffelli, volto storico di questo ambito premio, e il motivo non può che essere uno. Ovvero la caduta all’Isola dei Famosi. Ilary è scivolata dallo sgabello, mentre era tranquillamente seduta, e Striscia non poteva perdere l’occasione di consegnarle un altro bel tapiro! La reazione di Ilary? Si vedrà nella puntata di stasera del tg satirico, quando andrà in onda il servizio.

La caduta dallo sgabello è solo l’ultima delle gaffe di Ilary durante l’Isola dei Famosi, perché ne ha fatte altre. Per esempio quando Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono stati costretti a leggere gli ultimi trenta secondi del televoto perché lei non riusciva a smettere di ridere. In quella occasione aveva sbagliato una parola: anziché “scoraggia” ha detto “score..gia”. Dopo tutti questi momenti esilaranti, Staffelli si è armato di tapiro d’oro e l’ha raggiunta.

Nelle anticipazioni sul servizio del tapiro a Ilary Blasi si leggono anche delle parole su Francesco Totti. Innanzitutto la conduttrice ha risposto con ironia al premio: ha detto che punta ad avere tanti altri tapiri! Poi è tornata sui gossip con Totti, chiarendo ancora una volta: “Era chiacchiericcio, è tutto a posto”. Per scoprire cos’altro dirà o succederà nella consegna del tapiro bisogna aspettare la puntata di stasera!

Ilary Blasi parla di Striscia la Notizia: cosa pensa del tg satirico

Solo nelle scorse ore è arrivata una intervista della conduttrice rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Tra le tante cose, come i rimproveri degli autori dietro le quinte, ha parlato anche di Striscia la Notizia. Il tg satirico spesso riporta le sue gaffe, e non perde occasione di attapirarla. Per lei fa parte dei giochi, ecco cosa pensa infatti:

“Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica”

Ha proseguito spiegando che per lei le gaffe sono all’ordine del giorno, anche nella vita quotidiana. Le capita spesso di sbagliare qualche parola oppure un nome. così come le è successo in altre trasmissioni che ha condotto in passato. Ora Ilary Blasi ha ricevuto il settimo tapiro da Striscia e di sicuro sarà la prima a essersi divertita.