Ilary Blasi: “Sgridata dagli autori dell’Isola”. Cos’è successo dietro le quinte

Ilary Blasi tra aneddoti e retroscena su quel che accade nel dietro le quinte de L’Isola dei Famosi dove gli autori non mancano ogni tanto di richiamarla all’ordine. La conduttrice romana ha anche parlato delle gaffe in cui a volte incappa. Dalla spallina rotta, al capitombolo dallo sgabello, passando per il sapone del dispenser che le si è infilato nell’occhio a pochi minuti dalla diretta, fino ai ‘cortocircuiti’ avuti con alcune parola (la “Palapa” scambiata con la “patata” ad esempio). Motivo di cotanti spassosi scivoloni? L’essere un poco goffa, ha spiegato sorridendo la stessa moglie di Francesco Totti.

Ilary, nell’edizione dell’Isola in corso, per quel che riguarda il fare un po’di caciara, ha trovato una spalla in Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quest’ultimo, tra l’altro, colleziona su Instagram le sue gaffe. “Lui mi viene dietro nelle mie cavolate. In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione”, ha raccontato l’ex Letterina di Passaparola.

Le gaffe sono un marchio di fabbrica di Ilary da un po’di tempo, ancor prima che prendesse il timone del reality show dei naufraghi. Anche a Le Iene è stata protagonista negli anni di ‘scivoloni’ memorabili, tanto da finire spesso sotto le grinfie di Striscia la Notizia che l’ha puntualmente piazzata nella rubrica dei “nuovi mostri”:

“Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica. Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta. Anche a Le Iene con Luca e Paolo e al Grande Fratello Vip facevo un sacco di errori, chiamavo la gente con nomi diversi. Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così”.

A proposito delle gaffe più epiche, quelle che maggiormente le hanno provocato imbarazzo, ha rammentato quella accaduta al GF Vip con protagonista Ignazio Moser e quella della “patata” capitata all’Isola:

“Al Gf Vip dissi a Ignazio Moser: “Va in Cecilia”, invece che in cucina. Ma anche quella di “patata” al posto di palapa è stata imbarazzante”.

Ilary Blasi e le sgridate degli autori

A volte la Blasi è talmente autoironica che non riesce a placare le risate scaturite dai suoi stessi errori tanto da essere persino ripresa dagli autori tv. Un esempio? Lo svarione recente con Ilona Staller a cui ha detto “niente ti scure…a invece che “scoraggia”:

“Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: “seri, seri!”

Questa non è stata l’unica volta in cui gli autori dell’Isola hanno bacchettato la conduttrice. Capita anche quando ci sono le prove dei naufraghi e lei si diverte a punzecchiarsi con Alvin, amico e collega con cui ha uno splendido rapporto (nei giorni scorsi si era parlato di una presunta maretta tra i due, smentita poi dai diretti interessati):