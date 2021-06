Star in the Star sbarca in Italia: come funziona e possibile conduttrice

Star in the Star è il nuovo programma di Canale 5 in arrivo in autunno. A lanciare l’anteprima è stato Tv Blog, che ha aggiunto anche i primi dettagli sulla trasmissione. Si tratta di un format di Banijay che va già in onda in Germania con il nome di Big Performance. È un nuovo programma di intrattenimento con cui pare che Mediaset voglia rispondere a Rai, visto che un po’ richiama un paio di successi della prima rete. Star in the Star andrà in onda in prima serata e scoprendo come funziona è facile pensare che richiami un po’ Tale e Quale Show e un po’ Il Cantante Mascherato. I protagonisti in gara saranno ancora una volta personaggi dello spettacolo, non per forza cantanti, e si travestiranno per le performance.

I concorrenti dovranno cimentarsi con brani di successo di artisti nazionali e internazionali. L’esibizione inizierà con un playback, dopo circa un minuto il concorrente inizierà a cantare con la propria voce. In gara ci saranno protagonisti resi irriconoscibili da trucco e parrucco. In studio sarà presente una giuria, in teoria formata da tre giurati. La giuria e il pubblico saranno chiamati a indovinare chi si nasconde dietro il trucco. Non mancheranno degli indizi che aiuteranno a farsi un’idea di chi sia il concorrente in gara.

Pare quindi che non ci saranno delle maschere come succede nel programma di Milly Carlucci, ma un trucco molto pesante come succede a Tale e Quale Show. Nell’esibizione inoltre il concorrente è chiamato a imitare in qualche modo l’artista di cui presenta il brano e questo lascia pensare al programma di Carlo Conti – che ieri sera ha spoilerato un volto nel nuovo cast -. Sarà una vera gara e il più convincente nell’esibizione andrà avanti, mentre chi perde dovrà svelare la propria identità. Star in the Star dovrebbe durare tra le quattro e le cinque puntate, al momento.

Da tempo Mediaset era alla ricerca di un programma simile a Tale e Quale Show e pare che Star in the Star sia quello giusto. Chi sarà la conduttrice di questo nuovo programma? In Germania è condotto da un volto a noi molto noto: Michelle Hunziker. Facile pensare quindi che farà il bis e sarà anche conduttrice di Star in the Star in Italia. Ma non bisogna dimenticare gli altri volti Mediaset: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Vanessa Incontrada, su cui Canale 5 ha grandi progetti.