Mediaset, Pier Silvio ‘innamorato’ di una conduttrice big: chi è, il progetto

Giorni di fermento in casa Mediaset: i vertici del Biscione sono al lavoro per confezionare il palinsesto per la prossima stagione in partenza il prossimo settembre. Se alcuni punti sono fermi e non si toccano (vedi ad esempio programmi storici come Le Iene, Striscia la Notizia, GF Vip…), altri sono da archiviare e sostituire. A proposito di novità, il magazine Oggi informa che il numero uno di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, si sarebbe ‘innamorato’ di una conduttrice/attrice e starebbe facendo di tutto per convincerla a sposare alcuni progetti. Di chi si tratta? Della bella e simpatica Vanessa Incontrada. C’è poi un altro personaggio big che sarebbe stato contattato per delle prime serate da coprire. Ma si proceda con ordine.

Vanessa Incontrada pare che sbarcherà a Canale Cinque dietro al bancone di Striscia la Notizia. Il rumor non è nuovo, essendo trapelato qualche settimana fa. Antonio Ricci avrebbe deciso di puntare sull’iberica (altro volto in entrata nel Tg satirico dovrebbe essere quello del comico Alessandro Siani). La novità sta nel fatto che, spiega Oggi, Pier Silvio avrebbe in mente di affidare un altro show all’attrice spagnola e si mormora che la stia corteggiando in modo serrato per convincerla a sposare un’importante progetto.

L’altra figura ‘big’ con cui il Biscione avrebbe intrapreso una trattativa è Claudio Baglioni. Il cantautore romano doveva essere protagonista con tre serate evento su Canale Cinque lo scorso maggio. Il progetto è poi saltato ma a quanto pare non del tutto naufragato. Infatti, Mediaset starebbe provando a riportare in vita l’operazione per il prossimo autunno.

C’è poi da risolvere il rebus del pomeriggio della domenica di Canale Cinque. Domenica Live di Barbara d’Urso va verso l’archiviazione. Si starebbe tentando di rimpiazzarla con un programma guidato da Lorella Cuccarini, forse affiancata da Stefano De Martino. Da quanto appreso sia la danzatrice sia l’ex di Belen starebbero valutando la proposta. Giochi fatti invece per la domenica sera della rete ammiraglia: Live – Non è la d’Urso non tornerà più in onda, a differenza di quanto annunciato dalla presentatrice campana. Al suo posto ci sarà Scherzi a Parte, che sarà timonato da Enrico Papi.