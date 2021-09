Star in the Star chiude? È arrivata la decisione di Mediaset, cosa succede

Star in the Star, show di Canale Cinque timonato da Ilary Blasi, è alle prese con degli ascolti da incubo. Nelle prime due puntate si è inchiodato all’11% e all’11,5% di share, numeri totalmente disallineati a un prime time della rete ammiraglia del Biscione. Per questo, nei giorni scorsi, è trapelata l’indiscrezione che i vertici Mediaset avrebbero addirittura pensato di archiviare il programma già a partire da giovedì 30 settembre, con una puntata di chiusura anticipata. Non sarà così, almeno secondo quanto assicura Fanpage.it.

La testata campana ha reso noto nelle scorse ore di aver appreso da fonti vicine a Mediaset che Star in the Star sta nuotando in un “clima che non è dei migliori ma che di certo non apre a una chiusura anticipata o addirittura immediata”. Per ora, si legge sempre su Fanpage.it, rimangono cinque le puntate confermate. Il calendario, quindi, resta immutato con la semifinale prevista in data giovedì 7 ottobre e l’evento conclusivo del programma fissato al 14 ottobre.

La speranza nutrita dalla dirigenza Mediaset e da Ilary Blasi è che il cambio di passo della trasmissione, che ha migliorato i mascheramenti e le esibizioni dal vivo (i concorrenti non cantano più in playback), possa dare linfa sul fronte ascolti e share. La missione relativa all’incremento del pubblico non è per nulla facile, se si riflette sulla tipologia di show: Star in the Star ha una narrazione, seppur non difficile da seguire, che si protrae di puntata in puntata.

Insomma, non è un programma ‘estemporaneo’ dove oggi c’è l’intervista di uno e domani di quell’altro (vedi Verissimo, Domenica In e altri format in cui ogni appuntamento ha una storia a sé). Ciò significa che chi non ha guardato la trasmissione fin dalle prime battute difficilmente inizierà a goderne a giochi in corso. D’altra parte tentar non nuoce. Per ora, le maschere svelate sono state quelle di Elton John (Massimo di Cataldo), di Patty Pravo (Gloria Guida) e di Paul McCartney (Ronn Moss).

C’è poi il tema riguardante i flop di Ilary Blasi che dopo aver abbandonato la conduzione del GF Vip ha avuto il coraggio di provare nuove avventure televisive, spesso rischiose. Per il momento le scelte non l’hanno premiata. Eurogames, timonato in tandem con Alvin, ha segnato ascolti sotto le aspettative. Un po’ meglio è andata la conduzione de L’Isola dei Famosi, anche se pure in questo caso i vertici del Biscione speravano di vedere altri dati. La moglie di Totti sa che la ruota gira, prima o poi. E spera che il prima arrivi in fretta!