Tommaso Stanzani si è fatto conoscere al pubblico entrando a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi come allievo nella categoria danza. Ha attirato l’attenzione su di sé non solo per il talento, ma anche per la sua educazione e la sua simpatia. Dopo il talent show ci sono state varie svolte nella sua vita: ha trovato l’amore con Tommaso Zorzi e ha inciso le sue prime canzoni. Dopo aver ottenuto buoni risultati con Origami, Stanzani lancia Flor De Luna, bachata latin pop. Ora si svela in una nuova intervista su SuperGuida Tv.

Innanzitutto, frena su un eventuale matrimonio con Zorzi. Quest’ultimo, durante un’intervista a Verissimo, ha confessato di essere propenso a celebrare eventualmente le nozze, ma non è un qualcosa a cui ambisce “più di tanto”. Invece Stanzani? Per ora non pensa a compiere questo importante passo. Di certo non esclude che possa accadere, ma chi si aspettava che sarebbe stato un evento imminente si sbagliava.

“Ora come ora non ci penso. In futuro mi piacerebbe sposarmi e costruire anche una famiglia. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere. Io sto iniziando a fare ora i primi passi e pertanto prima di fare un passo così importante bisogna sistemarsi”

Tommaso custodisce “tantissimi bei ricordi” dell’esperienza vissuta ad Amici, sia dei momenti trascorsi con i professori che quelli passati con i suoi compagni in casetta. Al momento, però, non tornerebbe nel talent show come ballerino professionista: “Non so se sarei pronto per fare il professionista di Amici o se è quello che mi aspetto per la mia carriera”. Ciò di cui è certo è che ha ancora bisogno di studiare.

Con Maria De Filippi si sono anche sentiti, in quanto Stanzani ci teneva a ringraziarla per ciò che ha fatto per lui. La considera “una seconda mamma”. Ma cosa pensa Queen Mary della carriera che sta portando avanti dopo aver partecipato al suo programma? “Mi ha risposto che è contenta del percorso che sto facendo”, racconta Tommaso.

Pagina Grande Fratello Vip: era stato contattato per un colloquio e ha deciso di accettare l’invito. Racconta che Amici “era un contesto totalmente diverso” in cui si rivedeva. Al contrario, in altri programmi non si sentirebbe a suo agio, anche perché non vuole che il suo privato venga “spiattellato al pubblico”. Fa, infatti, notare che la sua storia d’amore con Tommaso Zorzi è pubblica, ma evitano di condividere troppo sulla loro relazione.

“Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti. Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality”

Per quanto riguarda il suo futuro nel mondo della musica, Stanzani ammette di volersi concentrare sia sul canto che sul ballo. Una volta pronto, gli piacerebbe mettere sù uno spettacolo dove pratica entrambe le discipline. Per il secondo anno consecutivo ha fatto parte del cast di Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci, con cui condivide un’amicizia. In molti hanno notato il bacio che lei gli ha dato al termine della coreografia.

“Elisabetta è davvero molto carina. Con Tommaso la vediamo spesso e l’ho conosciuta grazie a lui. Elisabetta è sempre solare. In quel caso avevamo montato la coreografia e l’abbiamo modificata all’ultimo. Ci siamo guardati, siamo scoppiati a ridere insieme e lei mi ha dato un bacio”

Di recente ha anche recitato in un cortometraggio insieme a Raimondo Todaro. Grazie a questa opportunità, ha avuto modo di conoscere Beppe Carletti dei Nomadi, una vera emozione per lui.

Sono giorni difficili per Tommaso, in quanto il nonno è morto: “Lui era il pilastro della famiglia. Aveva costruito la nostra casa ed era il più anziano di tutti. Porto con me tantissimi ricordi di mio nonno”.

Intanto, Stanzani confessa di aver iniziato un percorso musicale che gli piace molto. Vorrebbe andare avanti su questa strada e tra qualche tempo spera di poter lanciare un altro brano.