Stanzani e la dedica speciale per il suo amore. Il dettaglio emerso

Tommaso Stanzani è da tutti conosciuto per essere stato un ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi e per essere stato fidanzato con Tommaso Zorzi. Oggi, ha intrapreso una nuova fase della sua vita sentimentale e sembra aver trovato la serenità e felicità con il suo nuovo compagno Oreste.

Sui social la coppia appare molto innamorata e nelle ultime ore il ballerino ha pubblicato un messaggio speciale al suo fidanzato in occasione dei suoi trent’anni. Il post non solo è diventato virale ma ha anche scatenato i fan con i vari commenti. C’è chi non ha potuto fare a meno di fare riferimento all’ex gieffino Zorzi.

La dedica speciale

Nel messaggio condiviso sui social da Stanzani in occasione del compleanno del fidanzato Oreste, il ballerino ha tenuto a sottolineare il suo amore nei confronti del suo compagno e quanto sia una persona importante per lui. Molti fan non hanno potuto fare a meno di leggere tra le righe un dettaglio. A quanto pare la nuova relazione è significativa e piena di serenità rispetto alla precedente con Tommaso Zorzi. .

“Buon compleanno! Sei una persona incredibile, generosa e con un cuore grande. Ogni momento con te è un sorriso, una risata, un’emozione condivisa, e non posso fare a meno di sentirmi grato per averti al mio fianco. Ti auguro un anno straordinario, pieno di felicità, amore e tutte le cose più belle che meriti. Ti amo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzani)

La reazione dei fan

I fan che da anni seguono il ballerino sui social e lo supportano e sostengono in ogni situazione, non hanno potuto fare a meno di commentare la foto e soprattutto la dedica, congratulandosi con lui e augurando il meglio alla coppia.

Stanzani, infatti, ha scelto parole dolci e uniche per il suo compagno di vita con il quale condivide momenti belli e brutti. Negli ultimi mesi si è aperto molto nonostante in passato abbia sempre tentato di mantenere una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. Che questo nuovo amore sia quello giusto?

I follower non hanno dubbi e fanno il tifo per loro: “Una grande dichiarazione d’amore! Emozioni infinite. Voi due meravigliose creature che vi sostenete nel cammino della Vita”, qualcuno scrive: “Siete proprio due anime belle”, poi ancora: “Questo sì che è vero amore”.

Con l’arrivo di Oreste, Tommaso Stanzani sembra proprio aver accantonato il suo passato con Tommaso Zorzi. I due, ormai, hanno preso strade diverse.