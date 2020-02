Squadre Serale Amici: Gaia, Giulia e Nyv separate, fermento nella scuola

By

Anticipazioni Serale Amici 19, le squadre non si formeranno: ecco quello che sappiamo fino a questo momento

Presto si formeranno le squadre di Amici 2020? Molti si stanno chiedendo quali saranno i nomi dei possibili concorrenti. Sappiamo, fino a questo momento, che il regolamento verrà completamente stravolto e qualche sorpresa, soprattutto quest’anno in cui dovrebbero mancare le figure dei coach. Non sarà nessuno a formare le squadre, menneno i professori di Amici; Gaia, Giulia e Nyv verranno divise perché quest’anno non ci sarà nessuna squadra.

Squadra Amici 2020: Nyv, Gaia e Giulia divise

Tre cantanti che sanno bene cosa vogliono, che hanno convinto sin da subito gli insegnanti (che hanno permesso a tutt’e tre di volare senza problemi al Serale) e sicuramente molto forti al televoto. Quando quest’ultimo verrà messo in funzione sin dalla prima puntata perché ci sarà la diretta. Le tre cantanti continueranno anche a far parlare per la loro storia: recentemente Nyv ha fatto piangere Alfonso Signorini.

Polemiche e foto chiacchieratissime di Amici di Maria De Filippi

Intanto continua a non placarsi la polemica che ha travolto Francesco Bertoli e la commissione dei professori: numerosi telespettatori si sono fatti sentire spiegando perché, secondo loro, non è giusto che il cantante sia andato al Serale ad Amici 19. A far chiacchierare anche l’ultima foto pubblicata su Instagram da Simone Nolasco!