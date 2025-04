Spolverato non sta bene dopo il Grande Fratello: “Piange tutti i giorni”

Non se la starebbe passando bene Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello. A quanto pare, l’ex gieffino starebbe vivendo un momento particolarmente difficile, come Shaila Gatta. Il finale del loro percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini non è stato come se lo aspettavano. La ballerina è stata eliminata durante la semifinale, con lo studio che acclamava Helena Prestes.

Poco prima di uscire, entrambi avevano dimostrato di essere quasi certi che avrebbe vinto uno dei due. Invece, ecco che Shaila è uscita dai giochi a un passo dalla finale, mentre Lorenzo non ha avuto grandi possibilità di lottare contro i fandom di Helena e Zeudi Di Palma. Non solo, una volta uscita dalla Casa, la Gatta ha avuto modo di riflettere sul suo percorso nella Casa e soprattutto sulla sua relazione con Lorenzo.

Arrivata a un punto limite, Shaila ha lasciato Lorenzo durante la finale del Grande Fratello. Ormai è noto a tutti che la ballerina sta affrontando un periodo difficile, anche perché una volta uscita dai giochi si è ritrovata in una situazione che non si aspettava proprio tra le tante critiche e i pochi apprezzamenti. Ora sembra che anche Spolverato stia accusando i colpi. In queste ore, una fonte ha svelato all’esperta di gossip Deianira Marzano:

“So per certo da persone vicine che Lorenzo in questi giorni è crollato. Non sta bene, piange tutti i giorni”

Sebbene inizialmente Spolverato sia apparso spensierato e felice di tornare alla sua quotidianità, la realtà attuale sembrerebbe essere differente. Nel frattempo, Lorenzo trascorre molto tempo con alcuni ex concorrenti che gli sono rimasti a fianco, ovvero Giglio, Yulia Bruschi, Michael Castorino, Federica Petagna e Stefano Tediosi. In questi giorni, ha anche rivisto Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Fino a qualche settimana fa, non si aspettava di certo che non avrebbe riabbracciato Shaila dopo il Grande Fratello. Proprio oggi sono spuntate fuori due segnalazioni che riportano dei presunti messaggi che un’amica della ballerina avrebbe inviato schierandosi contro Lorenzo, anche quando entrambi si trovavano dentro la Casa più spiata d’Italia.

A breve, Shaila e Lorenzo, in momenti separati, dovrebbero farsi intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo. Nel salotto del famoso talk show del weekend di Canale 5 i due ex gieffini avranno modo di svelare cosa sta accadendo oggi nelle loro vite, ormai divise.