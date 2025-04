Shaila Gatta, retroscena sulla rottura con Lorenzo: spuntano messaggi sospetti

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati, e se da una parte entrambi sembrano determinati a voltare pagina e ad andare avanti con la loro vita, i fan non riescono ad accettare il fatto di non aver avuto una spiegazione dettagliata riguardo la decisione presa dall’ex velina di Striscia la Notizia. Il suo repentino cambio di parere sul conto di Spolverato ha insospettito davvero tanto i fan della ex coppia, che ad oggi sembrano convinti del fatto che Shaila potrebbe essere stata influenzata da parte di amici e parenti. Di questo ne sono certi anche perché, durante il Grande Fratello, pare che in molti avrebbero avuto la possibilità di parlare privatamente con Federica, una delle migliori amiche della concorrente. In queste ore i social si sono riempiti di screenshot di presunte dichiarazioni fatte proprio da questa amica, frasi come: “A che gli serve uno così, non è neanche ricco“.

Anche sui social Federica si è esposta diverse volte, difendendo l’amica da Lorenzo e prendendo una posizione netta contro di lui, facendo notare come diversi litigi che avvenivano nella casa, per i fan molto spesso diventavano un pretesto magari per non votare Shaila e non portarla in finale. Dichiarazioni dalle quali i fan di Shaila e Lorenzo in queste ore si sono nettamente dissociati, affermando di aver sempre seguito entrambi allo stesso modo, senza fare differenze.

Oggi mi sono svegliata con la voglia di creare un thread con tutte le cessate dette dalla cara amica di @shaylinkaa

E chi ha altri contenuti li postasse qua sotto #pussycats #shailenzo pic.twitter.com/5lX58pfe5G — Chicca (@c1k9p) April 9, 2025

Shaila Gatta: è stata davvero influenzata?

Più volte, da quando è uscita dalla casa, Shaila ha dichiarato di aver fatto da sola le sue valutazioni e aver preso la decisione di lasciare Lorenzo in moto autonomo, ma come dicevamo, sono in molti a pensare che l’influenza ci sia stata eccome, considerato che questa relazione non era visibilmente supportata né da amici e né dalla sua famiglia. La sua stessa madre si è esposta almeno un paio di volte in puntata contro Spolverato.

Intanto Shaila ha deciso di aprire un account su X, dove la scorsa sera ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con i suoi fan in una room. Ha approfittato di questa occasione per ringraziare tutti del sostegno e informare chi le vuole bene che sta facendo ancora fatica a ritrovare il suo equilibrio, ma tutti sono certi del fatto che sarà proprio il tempo a risanare le sue ferite e a farle tornare il sorriso.