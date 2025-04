Lorenzo Spolverato dopo la rottura con Shaila Gatta: “Giorni difficili”

La fine di una relazione che non aveva messo in conto, perlomeno non così presto. Lorenzo Spolverato è uscito dalla casa del Grande Fratello a mani vuote, dopo essersi domandato per tanto tempo cosa avrebbe preferito tra l’amore e la vittoria. Non è stato infatti lui a trionfare alla fine e l’amore lo ha lasciato, perché Shaila Gatta durante la finale è entrata nella casa per comunicargli questa sua decisione. Oggi come sta dopo questa burrascosa e improvvisa rottura? È stato proprio lui a raccontarlo sui social: “Giorni difficili ma grazie a tutti voi per il sostegno che mi date” ha scritto. “Non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate mai sentire solo”.

Delle parole che hanno lasciato il segno nel suo numeroso pubblico che in questi giorni lo ha sostenuto in ogni momento, mettendo da parte magari l’affetto per Shaila e non comprendendo il motivo di questa sua improvvisa decisione.

Il cucciolo che non finisce di ringraziarci piango 😭😭

Siamo noi a doverlo ringraziare per averci dato la possibilità di conoscerlo e innamorarci di lui, merita tutto il bello che c’è e noi cercheremo di darglielo 💚#lolliners #shailenzo pic.twitter.com/RDaVho9UsA — ᴅᴇᴍᴇᴛʀᴀ (@demetra____) April 4, 2025

Shaila e Lorenzo, i retroscena sulla rottura

Niente schiaffi, niente liti, tutto quello che è stato detto in questi giorni non era vero. Shaila dopo la finale ha lasciato subito lo studio, scegliendo di non partecipare alla festa organizzata in hotel per gli ex concorrenti. Forse aveva paura proprio di doversi ritrovare ad affrontare un nuovo confronto con Lorenzo, cercando un chiarimento che lei di certo in quel momento non desiderava. In questi giorni le voci sul suo conto sono circolate all’impazzata, infatti ha deciso anche lei di rompere il silenzio con un video su Instagram.

Insomma, adesso entrambi stanno provando ad andare avanti, anche se nelle ultime ore sui social non sono mancate delle accuse di “fanservice” nei confronti di Lorenzo. L’ex concorrente infatti oltre ad indossare ancora il bracciale e l’anello simbolo del suo amore con Shaila, adesso ha anche una collana con la “S” che gli è stata regalata proprio dai suoi fan. Se gli ex “Shailenzo” hanno interpretato tutto ciò come dei gesti di amore, gli haters oramai hanno una idea ben chiara di quello che starebbe facendo.