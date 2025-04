Shaila Gatta torna sui social e lancia una frecciatina: “Si vive di realtà”

Shaila Gatta, dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello, sta facendo del suo meglio per riconnettersi con la realtà. L’ex velina di Striscia la Notizia ha preso la decisione di chiudere non solo la sua avventura nel reality, ma anche la sua relazione con Lorenzo Spolverato. Una scelta arrivata come un fulmine a ciel sereno e che in molti non hanno compreso, considerato che quando è entrata durante la finale per parlare con il diretto interessato, non poteva riportare informazioni dall’esterno. Dopo giorni di insulti e di polemiche, Shaila è tornata sui social e ha pubblicato un video: “Sono io, spero che stiate bene, mi vedete distaccata perché ho bisogno di rilassarmi un po’ ma soprattutto volevo ringraziare tutte le persone che mi sono accanto perché questo è quello che conta, si vive di realtà e non di idealizzazioni“.

I fan non hanno potuto fare a meno di sentirsi offesi quando, all’inizio del video, Shaila ha fatto una battuta: “Ho il mio telefono in mano? Sconvolgente. Ma secondo voi chi lo potrebbe avere?” riferendosi a chi l’ha accusata di non essere stata lei a fare gli ultimi movimenti social che hanno fatto tanto discutere.

AH DOPO TUTTO CI PERCULA PURE

CHE PALO CHE ABBIAMO PRESO RAGA#shailenzo pic.twitter.com/CwXZMA8uxT — Camelia 🌸 (@Camxoxo77) April 2, 2025

Shaila Gatta: una nuova vita senza Lorenzo Spolverato

La decisione di Shaila ha decisamente diviso il pubblico, c’è chi sostiene Lorenzo per essere stato lasciato così di punto in bianco e chi invece comprende la Gatta perché, seguendo bene la diretta per sei mesi, ha notato dei comportamenti sbagliati da parte di Spolverato. Intanto lui sta cercando di continuare la sua vita anche se a quanto pare è difficile dimenticare tutto quello che è successo, infatti quando ha incontrato alcuni fan in stazione, non ha potuto fare a meno di parlare di lei.

Lorenzo si sta godendo l’affetto della sua famiglia e in modo particolare dei suoi fan, che sono quasi tutti dalla sua parte. Shaila infatti in questi ultimi giorni è stata fortemente attaccata sui social dagli ex “Shailenzo” che proprio non riescono a comprendere cosa possa essere successo da averla spinta a prendere una decisione così tanto drastica riguardo la sua relazione con Lorenzo.