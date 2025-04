Lorenzo Spolverato beccato in stazione: cosa ha detto su Shaila

Lorenzo Spolverato è tornato alla vita di sempre non solo dopo la fine del Grande Fratello, ma anche della sua storia d’amore con Shaila Gatta. Per lui infatti è stata una vera e propria doccia gelata scoprire che la persona con cui ha condiviso questa esperienza ha deciso di lasciarlo così di punto in bianco. Alla fine lui è arrivato alla conclusione che lei potrebbe aver giocato con lui, perché proprio non si spiega com’è possibile che solo uscendo dalla casa lei avrebbe deciso di chiudere la loro relazione durata oltre cinque mesi. Uscito dal programma, lui ha cercato subito di consolarsi con i suoi fan che lo hanno accolto in un abbraccio e che stanno continuando a supportarlo in questa storia. Proprio come poco fa hanno fatto alcuni in stazione, abbracciandolo e dicendogli parole di conforto nel momento in cui lui ha accennato a Shaila.

“Non c’è più Zucchina, non so dove sia” ha dichiarato Lorenzo, facendo riferimento anche al fatto che lui e Shaila non si sono più parlati dopo la finale di ieri sera. L’ex velina di Striscia è davvero sparita dai radar e non ha più pubblicato niente sui social dopo quanto accaduto in diretta su Canale Cinque.

NON SO DOVE SIA 😭😭😭 LOLLO #shailenzo https://t.co/uz7PhkjiF6 — Stefania_87 (@SFra87) April 1, 2025

Lorenzo dopo la fine della sua storia con Shaila: come l’ha presa lui e la sua famiglia

Alcuni fan che hanno avuto modo di incontrare Lorenzo dopo la finale, hanno riportato sui social il suo malessere riguardo quanto accaduto. Tra l’altro hanno raccontato che, a quanto pare, i genitori di Lorenzo sarebbero molto delusi da quello che hanno visto. La madre avrebbe espresso un sentimento di rabbia perché durante questa settimana Shaila non si è fatta mai sentire, mentre il padre avrebbe esternato la delusione perché sperava davvero che questa coppia potesse avere il lieto fine, sentiva che lei era una brava ragazza, perfetta per Lorenzo e non vedeva l’ora di vederla a casa loro.

Anche Giglio ha parlato con alcuni fan di questo e ha promesso che cercherà di parlare con entrambi per provare a farli chiarire, anche se al momento Shaila sembra determinata e ferma sulla sua decisione. Intanto i fan degli “Shailenzo” sono tutti dalla parte di Spolverato e sui social stanno volando insulti di ogni tipo per Shaila che, secondo alcuni, avrebbe perso la credibilità dopo quello che ha fatto ieri sera.