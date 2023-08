Spinalbese inizia a seguire De Martino: il gesto spiazza tutti

Due dei protagonisti del gossip di quest’estate 2023 sono stati sicuramente Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L’ennesima crisi della coppia ha nuovamente attirato l’attenzione delle cronache rosa e sono diverse le voci innescatesi a seguito della loro separazione. Da un lato, si è mormorato molto di un presunto tradimento da parte di lui nei confronti della conduttrice, il tutto alimentato da mosse social ambigue dell’argentina. D’altro canto pare che marito e moglie abbiano già trovato consolazione nelle braccia di altre persone. Da diverse settimane si parla di una presunta frequentazione di Belen con l’imprenditore Elio Lorenzoni, mentre più recentemente il presentatore di Rai 2 è stato vincolato alla modella Beatrice Vendramin. Ad ogni modo, ora, ad entrare a far parte di questa complicata storia è una persona molto vicina alla showgirl, ovvero Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese e Stefano De Martino: nuova alleanza?

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono stati insieme per circa un anno e mezzo, fino a dicembre del 2021, ma l’hair-stylist è ancora una presenza molto importante nella vita dell’argentina. I due, infatti, hanno avuto insieme la figlia Luna Marì e, dunque sono in costante contatto. Nonostante ciò, l’ex vippone poco fa ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato: Spinalbese ha iniziato a seguire Stefano De Martino su Instagram. Questo follow ha lasciato molti di stucco, chiedendosi a questo punto se Antonino non abbia voluto dimostrare di stare dalla “parte” dell’ex ballerino nella nuova crisi tra Stefano e Belen.

Dopo l’ultimo ritorno di fiamma di Belen e Stefano, avvenuto più di un anno e mezzo fa, Antonino aveva dichiarato di sperare che la coppia duri “per sempre“, soprattutto per dare più stabilità ai bambini. Dunque, viene da sé che questo risvolto abbia lasciato anche lui interdetto, portandolo, forse, a comprendere maggiormente la parte di De Martino. Ad ogni modo, c’è da dire che questo follow potrebbe essere semplicemente dovuto al fatto che, in un certo senso, Stefano e Antonino facciano parte della stessa famiglia.

Pur non avendo rapporti, i due uomini sono indissolubilmente legati. I loro figli, Santiago e Luna Marì, sono fratelli e questo fa sì che tra di loro ci sia una minima connessione. Nell’ultimo anno e mezzo, De Martino ha poi avuto modo di passare molto tempo con la piccola Luna Marì, autodefinendosi come una sorta di “zio” per lei. Tuttavia, nonostante ciò, Spinalbese non ha mai fatto un gesto pubblico nei confronti di Stefano, almeno fino ad ora. Insomma, sarà nata una nuova strana alleanza tra gli ex di Belen? Chissà…