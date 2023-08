Stefano De Martino ha nuova fidanzata? Sua sorella svela la verità

Si torna a parlare ancora una volta di Stefano De Martino e della crisi con l’ormai ex moglie e showgirl Belén Rodriguez. Nelle ultime settimane infatti si è fatto un gran vociare circa la rottura del loro matrimonio e si è paventata a lungo la possibilità che entrambi si fossero già “consolati” con dei nuovi compagni. Sono state tante infatti le paparazzate di Belen in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, il presunto nuovo compagno della showgirl argentina, mentre su Stefano De Martino erano iniziate a circolare voci circa una frequentazione con la modella Beatrice Vendramin.

Inoltre, qualche giorno fa il settimanale Chi aveva pubblicato alcune immagini che ritraevano il conduttore di Bar Stella su uno yacht in compagnia di una ragazza, che molti hanno affermato essere proprio Beatrice Vendramin (Qui i dettagli). Le fotografie, come prevedibile, non hanno fatto altro che gonfiare le speculazioni sulla loro possibile relazione. In quell’occasione i diretti interessati non avevano né confermato e né smentito, lasciando le pagine di gossip brancolare letteralmente nel buio. Adesso però ci ha pensato la sorella del conduttore, Adelaide De Martino, a chiarire come stanno realmente le cose.

Stefano De Martino è single

Proprio così, l’ex ballerino di Amici per il momento è single. Non ci sarebbe quindi alcuna relazione quindi tra la modella Beatrice Vendramin e Stefano De Martino ma si è trattato solamente di gossip. È ciò che ha lasciato intendere la sorella del conduttore, Adelaide, che da sempre è molto vicina al fratello.

A quanto pare la conferma arriverebbe da un like che Adelaide stessa ha lasciato sotto il post pubblicato sul profilo Instagram del settimanale Chi e relativo all’ultimo servizio fotografico che ha visto protagonista proprio il fratello. Nella didascalia di quel post veniva fatto riferimento proprio al fatto che attualmente Stefano non abbia alcuna compagna: “Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e a teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista”.

A quanto pare a legare Stefano De Martino e la modella ci sarebbe solamente un rapporto di amicizia e ad avvalorare la tesi c’è anche il fatto che i due in barca non erano soli ma in compagnia di altri amici. Ricorda qualcosa questa frase? Ovviamente è la stessa giustificazione che era stata data ai tempi per le paparazzate di Belen con Elio Lorenzoni. La domanda pertanto è lecita: sarà la verità o un modo per coprire una nuova storia d’amore? Questa volta le cose però sarebbero diverse: di mezzo c’è anche una conferma da parte di un famigliare molto stretto del conduttore.

Tutto quindi lascerebbe intendere che non ci siano più dubbi circa la situazione sentimentale di Stefano De Martino. O almeno si spera.