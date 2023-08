Stefano De Martino, foto e dettagli delle vacanze senza Belen

Stefano De Martino si gode gli ultimi momenti di vacanza in compagnia degli amici, in attesa di tornare a lavoro in tv.

Stefano De Martino tornerà attivamente in tv a partire da ottobre. In attesa di riprendere a lavorare, il conduttore ed ex ballerino si gode gli ultimi momenti di vacanza: mare e relax prima della serrata routine sul piccolo schermo. È stato il settimanale Chi a paparazzarlo in barca, in compagnia di alcuni amici. Di Belen Rodriguez non c’è traccia.

De Martino: vacanza in barca con gli amici

Stefano De Martino si trova in Sardegna, mentre si gode le vacanze tra le acque cristalline dell’isola a bordo della sua barca, chiamata Santiago (come il nome di suo figlio). Insieme a lui solo qualche amico, con cui sta passando momenti di serenità prima di tornare a lavoro per la nuova stagione televisiva. A livello sentimentale, invece, tutto sembrerebbe tacere e non ci sarebbero nuovi flirt all’orizzonte. Come accennato sopra, di Belen Rodriguez, le cui voci di rottura si fanno sempre più insistenti, non c’è traccia.

La showgirl argentina, infatti, è stata recentemente immortalata in una foto, pubblicata sui social dalla madre Veronica Cozzani, in cui la si vede fare il bagno in piscina insieme ad Elio Lorenzoni. Belen sta trascorrendo le sue vacanze nella villa di Albarella, dove ha da poco riabbracciato anche i suoi figli. Per la prima volta, un famigliare della modella ha postato volontariamente una foto che la ritrae insieme ad Elio, foto che rappresenta un ulteriore indizio di una possibile frequentazione in corso tra la modella e l’imprenditore. Nei vari scatti postati da Belen e dalla madre sui social, inoltre, ad essere assente era proprio Stefano De Martino.

Stefano De Martino: i tanti impegni in televisione

Come accennato sopra, per Stefano De Martino si prospetta una stagione televisiva ricca di impegni. Poche settimane fa, infatti, il conduttore televisivo era stato annunciato come la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio, prossima al debutto sempre su Rai 2. Ci sarà, inoltre, il ritorno di Bar Stella, con l’aggiunta di un nuovo show, intitolato De Martino Live, che verrà trasmesso il 14 e il 21 dicembre. Se nella vita sentimentale di Stefano tutto sembra tacere, lo stesso non si può dire di quella professionale, negli ultimi tempi ricca di successi e soddisfazioni.