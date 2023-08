Belen e Elio, mamma Veronica li festeggia: la foto che non t’aspetti

Dopo l’ultima stagione televisiva, con conseguente uscita di scena da Mediaset, Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze estive in totale relax. La showgirl argentina, in questi giorni, si trova nella villa di Albarella, dove da poco ha riabbracciato anche i suoi due figli. Con Belen c’è anche Elio Lorenzoni, come testimoniato dallo scatto social di Veronica Cozzani, madre di Belen.

Belen ed Elio in piscina: la foto di Veronica Cozzani

È la prima volta che un famigliare della showgirl argentina posta di proposito una foto che la ritrae insieme ad Elio, l’imprenditore con cui si vocifera sia in corso una frequentazione ormai da diverse settimane. Lo scatto in questione vede i due fare il bagno in piscina. Insieme alla presunta coppia c’è la famiglia al completo e sembra che ormai Elio abbia avuto modo di conoscere i figli della modella, sebbene non ci siano foto a testimoniare la loro vicinanza. Nessuna traccia, a quanto pare, di Stefano De Martino.

Le ultime indiscrezioni su Belen ed Elio

La foto in piscina rappresenta l’ennesimo indizio di una presunta frequentazione in corso tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. I due, infatti, erano stati paparazzati, settimane fa, al compleanno di Ignazio Moser, mostrandosi alquanto affiatati e scambiandosi baci e abbracci. Poco tempo dopo arrivò la voce di una presunta fuga di Belen dalla sua abitazione nel cuore di Brera per recarsi all’Hotel Excelsior Gallia di Milano, a quanto pare per incontrare Elio e allontanarsi dai paparazzi che sembrava stessero sostando nei pressi della casa di Belen.

Elio e Belen, stando ad una segnalazione di pochi giorni fa, sarebbero stati avvistati al Pronto Soccorso. Sarebbe stata scattata anche una foto come prova, però non pubblicata via social. Stando alla fonte in questione, la modella si sarebbe recata al Pronto Soccorso a Porto Viro poiché sembrava che Elio avesse la febbre da diversi giorni. Riguardo questa situazione, inoltre, non si è più saputo nulla.

Stando alla foto precedentemente citata di Veronica Cozzani, sembra che tutto si sia risolto. Al momento mancano conferme in merito alla relazione con di Belen con Elio Lorenzoni, così come non è chiaro in che rapporti siano, attualmente, la showgirl argentina e Stefano De Martino, di cui non c’è nemmeno l’ombra nelle ultime foto postate dalla modella.