Spinalbese, ex Miss Italia: “Non è il mio ragazzo e via quella foto”

Carolina Stramare ha smentito ufficialmente la storia con Antonino Spinalbese. Ieri, 18 giugno, l’ex vippone ha pubblicato diversi scatti sul suo profilo Instagram, tra cui uno insieme all’ex Miss Italia. A seguito della pubblicazione, in molti avevano pensato che i due stessero, oramai, ufficializzando le relazione. Peccato che, poco dopo, la foto è stata improvvisamente rimossa. Da lì, sono nate diverse teorie sul perché di questa scelta, tanto che la Stramare ha deciso prontamente di intervenire, spiegando come stanno le cose in una storia Instagram. Queste sono state le sue parole:

Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli!

Dunque, la foto è stata cancellata su richiesta della Stramare, che non avrebbe gradito i numerosi gossip usciti dopo la pubblicazione del post, dato che i due sarebbero solo amici. Antonino e Carolina sono stati beccati insieme per la prima volta lo scorso marzo, quando sono nate le prime voci che presupponevano una frequentazione tra i due. Il gossip, poi, sembrava essere stato confermato da un gesto di Spinalbese che avrebbe fatto pensare a tutto tranne che ad un’amicizia.

Alcuni mesi fa, infatti, sul suo profilo di Spotify, aveva creato una playlist personale piena di canzoni romantiche, rinominandola proprio “Carolina“. Un gesto che aveva fatto pensare che l’ex parrucchiere avesse intenzioni serie con la modella. Ora, a distanza di mesi, quella foto pareva essere un’ulteriore conferma, dando per scontato che tra i due ci fosse sicuramente del tenero. Ebbene, ecco che, invece, la Stramare ha voluto negare completamente ogni cosa, affermando che ciò che li lega è solamente un’amicizia.

Carolina Stramare smentisce la storia con Spinalbese: la reazione del web

Tuttavia, la smentita dell’ex viaggiatrice di Pechino Express non ha convinto molto il mondo del web. Diversi utenti, infatti, non credono alla versione data da Carolina e sono convinti che tra i due ci sia qualcosa di più di un rapporto amichevole. Inoltre, in tanti non hanno apprezzato quanto detto dall’ex Miss Italia sul non voler “vivere di questi gossip“. In maniera ironica, infatti, molti “twitterini” hanno risposto alla storia definendo il tutto alquanto ipocrita e scherzando sul fatto che presto potremmo vederla, invece, in un reality come il “Grande Fratello Vip“.