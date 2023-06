Antonino Spinalbese e la foto rimossa con la nuova fidanzata

Antonino Spinalbese è stato al centro di un curioso evento sui social. Divenuto noto ai più per la storia con Belen Rodriguez, da cui ha avuto una figlia, Spinalbese ha recentemente preso parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. In quest’occasione non era passata inosservata la sua vicinanza a Ginevra Lamborghini. Negli ultimi tempi, però, i rumor lo avrebbero dato sentimentalmente legato a Carolina Stramare. Ecco cosa è successo.

Il rapporto con Ginevra Lamborghini e il supporto dei fan

Durante la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese aveva dato prova di un grande affiatamento con Ginevra Lamborghini. I due avevano mantenuto un rapporto anche in seguito alla squalifica di lei e i fan speravano che tra i due, concluso il reality, potesse nascere una storia d’amore. Tanto, infatti, è stato il supporto di questi ultimi nei confronti della coppia.

Le belle parole spese per Ginevra, inoltre, avevano fatto propendere i fan ad ipotizzare una storia d’amore ormai prossima a sbocciare. Qualcosa, però, dev’essere andato storto. Dopo qualche tempo, infatti, Antonino è stato paparazzato con Carolina Stramare. Nella serata di domenica 18 giugno, inoltre, è arrivata una foto che sembrerebbe confermare i recenti rumor che avevano visto coinvolti i due.

La foto con Carolina Stramare poi cancellata: errore o strategia?

Antonino, infatti, avrebbe pubblicato, sul suo profilo Instagram, diversi scatti, tra cui anche uno con Carolina Stramare. La foto in questione è stata rimossa poco dopo e c’è chi pensa si sia trattato di un errore di pubblicazione, mentre altri ipotizzano che la reale causa della cancellazione sia stata la mole di insulti ricevuti. Ad ogni modo, non sono chiari i veri motivi dietro questo misterioso gesto.

Pur rimanendo online solo per qualche minuto, la foto è stata prontamente salvata da diversi utenti e, nel giro di poco, è finita su tutti i social. L’utenza si è divisa tra chi ha pensato si sia trattato di una mossa voluta da Spinalbese per attirare l’attenzione e chi, al contrario, si è rassegnato all’idea che i due formino, di fatto, una coppia. Antonino, ad ogni modo, non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, così come Carolina Stramare. Non resta che attendere conferme su quella che, per molti, ormai sembrerebbe essere una coppia.