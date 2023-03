Antonino Spinalbese e Carolina Stramare sembrano proprio fare sul serio. La neo coppia è stata paparazzata per la prima volta solamente pochi giorni fa, quando sono stati beccati insieme fuori dal locale “Beefbar” di Milano. Nelle foto i due si erano mostrato felici e sorridenti mentre si scambiavano un tenero abbraccio, motivo per cui si era subito ipotizzato si trattasse della nascita di un nuovo flirt per l’ex di Belen. A quanto pare, però, l’ultimo gesto dell’hair-stylist lascia spazio a pochi dubbi. Anzi, non solo conferma la frequentazione, ma lascia intendere che abbia intenzioni alquanto serie con l’ex Miss Italia.

Poche ore fa, infatti, l’ex vippone ha creato una playlist personale sul suo profilo “Spotify”, aggiungendo molte canzoni romantiche, tra cui “Oggi sono io” di Alex Britti, “Mi fai stare bene” di Biagio Antonacci o “Non avere paura” di Tommaso Paradiso. Ebbene, la destinataria di tutti questi brani sarebbe proprio la Stramare, dato che Antonino ha deciso di rinominare la playlist in questione, chiamandola proprio “Carolina“. La viaggiatrice di “Pechino Express” sembra aver gradito molto questo gesto di Spinalbese, a cui ha prontamente risposto sul suo profilo Instagram. La modella, infatti, ha condiviso poco fa una storia con una delle canzoni presenti nella raccolta, ovvero “Seria” di Biagio Antonacci.

Insomma, archiviata la storia (se così si può chiamarla) con Ginevra Lamborghini, Antonino sembrerebbe aver perso proprio la testa per la giovane genovese. Oltre a queste rilevatorie mosse social, i due non hanno ancora confermato ufficialmente la frequentazione, anche se le ultime novità sono, ormai, già una risposta. Chissà se l’ex di Belen deciderà di uscire ufficialmente allo scoperto con Carolina e deciderà di vivere finalmente allo scoperto questo nuovo amore.

I “Gintonic” furiosi con Antonino

I fan dei “Gintonic“, ovvero della coppia formata da Antonino e Ginevra Lamborghini, non hanno preso affatto bene questa nuova storia d’amore con l’ex Miss Italia. A quanto pare, si sentirebbero traditi dall’ex vippone, che, finchè si trovava dentro la Casa, ha finto un forte interesse per Ginevra ai fini del gioco, per poi abbandonarla subito dopo la fine del reality. Inoltre, alcuni lo hanno anche accusato di aver copiato Edoardo Donnamaria. Il volto di “Forum”, infatti, alcuni giorni fa aveva dedicato una playlist alla sua Antonella, aggiungendo una serie di canzoni romantiche per la fidanzata. Per questo, degli utenti su Twitter sostengono ironicamente che Spinalbese abbia preso spunto dal suo “nemico” nella Casa per fare un gesto romantico nei confronti della sua nuova fiamma.