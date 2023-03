Una volta terminata la lunga esperienza al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è pronto a tornare alla sua vita di tutti i giorni. Nelle scorse ore il noto hairstylist è stato pizzicato a proposito in giro per le strade di Milano, impegnato a godersi una serata in compagnia di alcuni amici e di un personaggio piuttosto noto (e molto affascinante).

I paparazzi di Whoopsee hanno infatti beccato Spinalbese fuori dal locale Beefbar di Milano, prima imsieme ad un amico e subito dopo al fianco di Carolina Stramare. Per quelli che ancora non la conoscessero, si tratta di una ex Miss Italia che si è portata a casa la tanto ambita corona nel corso dell’80° edizione del concorso di bellezza, tenutasi nel 2019. Il pubblico potrebbe ricordarsi della bella Carolina Stramare anche per un altro motivo: la modella ha infatti partecipato all’edizione 2023 di Pechino Express attualmente in onda, in coppia con Barbara Prezja nella squadra delle Mediterranee. Per poco, tra l’altro, la Stramare non aveva partecipato all’Isola dei Famosi, a cui aveva avuto accesso tramite i casting ma alla quale aveva dovuto rinunciare all’ultimo per problemi personali.

Antonino Spinalbese sta frequentando Carolina Stramare? Le foto parlano chiaro

Whoopsee non parla in maniera esplicita di una vera e propria nuova fiamma nella vita di Antonino Spinalbese. Tuttavia, il media Instagram ha rivelato che dopo la serata passata con l’altro amico, prima di essere riaccompagnato a casa dalla modella, Spinalbese ha deciso di spendere un po’ di tempo tutto solo con lei prendendosi un drink in un altro locale. Le foto dei paparazzi mostrano i due in macchina insieme, felici e sorridenti mentre si abbracciano. Almeno per il momento, in ogni caso, non sono spuntate foto più compromettenti, come potrebbero essere quelle di un bacio. Non è dato sapere, tra l’altro, se i due si stiano frequentando alla ricerca di qualcosa di più di una semplice amicizia, o meno. Il dubbio, in ogni caso, è lecito, anche in considerazione del fatto che proprio pochissimi giorni fa Antonino Spinalbese ha (già) scritto la parola fine con l’ex collega vippona Ginevra Lamborghini. Essendo lui di nuovo di single, come si dice in questi casi, “se son rose fioriranno”.